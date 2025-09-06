Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Стройность вне времени: простые привычки, которые работают и в 20, и в 60 лет
Не кладите это в морозилку: 5 продуктов, которые вы испортите заморозкой
Марс раскрыл тайну своего ядра: учёные в шоке от новых данных
Как часто нужно стричь волосы на самом деле: ответ, который всех удивит
Оттенки, которые сделают детскую комнату невыносимой для ребёнка: список запретов и правил
От витаминов до кариеса один глоток: этот напиток лишает зубы защиты, если пить его неправильно
Деревня-лабиринт с видом на Средиземное море: где увидеть самый яркий закат Корсики
Путешествие во времени: как фильм Холоп-3 перенесёт нас в эпоху Петра Первого

Трагедия, пережившая века: ультрафиолет открыл миру гибель существ, которым не удалось взлететь

3:51
Зоосфера

Учёные из Университета Лестера сообщили о находке, которая поразила даже видавших виды палеонтологов. В известняковых карьерах Зольнхофена (Бавария), знаменитых своими юрскими окаменелостями, были обнаружены два почти идеально сохранившихся детёныша птерозавров возрастом около 150 миллионов лет. Их судьба оказалась трагичной: у обоих малышей зафиксированы одинаковые переломы крыльев, что указывает на гибель во время мощных тропических штормов.

Окаменелость птерозавра
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Окаменелость птерозавра

Детёныши по имени Лаки и Лаки II

Молодые птерозавры, получившие условные клички Лаки и Лаки II, погибли всего через несколько дней или недель после рождения. Их размах крыльев едва достигал 20 сантиметров, но кости сохранились удивительно чётко.

  • Учёные отмечают: шанс на окаменение таких хрупких скелетов минимален. Полые и тонкостенные кости обычно разрушаются задолго до захоронения, поэтому находки такого уровня — редчайший дар для науки.

Что убило птерозавров

На костях обоих малышей выявлены косые переломы плечевых костей. Анализ показал, что они не могли возникнуть от удара о землю. Вероятнее всего, юных птерозавров сбил с неба резкий порыв ветра, вызвавший скручивание крыльев. Потеряв способность лететь, детёныши рухнули в лагуну, где быстро утонули.

Тонкие осадочные слои известняка мгновенно "запечатали" их тела, сохранив скелеты почти нетронутыми на десятки миллионов лет.

Наши сердца остановились

Момент, когда ультрафиолетовые лампы высветили повреждения костей Лаки II, был незабываемым.

"Он буквально выпрыгнул из камня, и наши сердца остановились", — вспоминают исследователи.

Эта находка позволила понять, что массовая гибель молодых птерозавров в регионе не была случайностью. Штормы регулярно становились ловушкой для неопытных лётунов, что объясняет обилие окаменелостей именно юных особей.

Разрушение старых догм

Долгое время палеонтологи полагали, что лагуна Зольнхофена была населена в основном мелкими видами птерозавров. Новое исследование показывает: это иллюзия, созданная особенностями сохранности. Взрослые особи жили на соседних островах и редко погибали в лагуне, а вот молодые регулярно становились жертвами непогоды.

Таким образом, представления о доисторической экосистеме нуждаются в пересмотре.

"Мы больше не можем считать, что мелкие птерозавры доминировали здесь. Их обилие в палеонтологической летописи связано именно с трагическими штормовыми катастрофами", — отмечают авторы исследования.

Почему находка так важна

  • Эти окаменелости — одни из лучших примеров сохранности детёнышей птерозавров в мире.
  • Они впервые показывают, как именно погибали молодые крылатые рептилии в юрских экосистемах.
  • Результаты исследования помогут понять, как климатические катастрофы влияли на эволюцию и выживание древних видов.

Юрская трагедия, ставшая уроком

История Лаки и Лаки II напоминает о том, что даже величайшие лётчики прошлого были уязвимы перед стихией. Их смерть под шквальным ветром стала частью большой картины, которую спустя 150 миллионов лет мы наконец можем разглядеть.

И если взрослые птерозавры остались для нас тенями в летописи Земли, то крошечные скелеты детёнышей подарили науке шанс услышать правду о том, как природа вершила свои законы ещё задолго до появления человека.

Уточнения

Птероза́вры или летающие ящеры - отряд вымерших летающих архозавров.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Красота и стиль
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Бум 2000-х или стильное переосмысление? Тонкие брови снова актуальны
42% скачок: экспорт нефти из Азово-Черноморского бассейна достиг пика
Осенний уют своими руками: 5 секретов преображения дома без лишних трат
Kewpie своими руками: 3 секрета идеального японского майонеза — вкус, как из ресторана
Сила голубого разума: как океан на круизном лайнере исцеляет вашу душу
Космическая аномалия: учёные обнаружили феномен ускоренного старения клеток
Скрытая атака печени и почек: боль под рёбрами часто оказывается предвестником катастрофы
Почти новая — не всегда хорошая новость: почему владельцы сбрасывают такие авто
Хвост вместо рукопожатия: странный жест собак оказался ритуалом, в котором спрятан ключ к дружбе
Осенний сад не спит: растения, которые стоит высадить в сентябре для урожая и яркого цветения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.