Трагедия, пережившая века: ультрафиолет открыл миру гибель существ, которым не удалось взлететь

Учёные из Университета Лестера сообщили о находке, которая поразила даже видавших виды палеонтологов. В известняковых карьерах Зольнхофена (Бавария), знаменитых своими юрскими окаменелостями, были обнаружены два почти идеально сохранившихся детёныша птерозавров возрастом около 150 миллионов лет. Их судьба оказалась трагичной: у обоих малышей зафиксированы одинаковые переломы крыльев, что указывает на гибель во время мощных тропических штормов.

Детёныши по имени Лаки и Лаки II

Молодые птерозавры, получившие условные клички Лаки и Лаки II, погибли всего через несколько дней или недель после рождения. Их размах крыльев едва достигал 20 сантиметров, но кости сохранились удивительно чётко.

Учёные отмечают: шанс на окаменение таких хрупких скелетов минимален. Полые и тонкостенные кости обычно разрушаются задолго до захоронения, поэтому находки такого уровня — редчайший дар для науки.

Что убило птерозавров

На костях обоих малышей выявлены косые переломы плечевых костей. Анализ показал, что они не могли возникнуть от удара о землю. Вероятнее всего, юных птерозавров сбил с неба резкий порыв ветра, вызвавший скручивание крыльев. Потеряв способность лететь, детёныши рухнули в лагуну, где быстро утонули.

Тонкие осадочные слои известняка мгновенно "запечатали" их тела, сохранив скелеты почти нетронутыми на десятки миллионов лет.

Наши сердца остановились

Момент, когда ультрафиолетовые лампы высветили повреждения костей Лаки II, был незабываемым.

"Он буквально выпрыгнул из камня, и наши сердца остановились", — вспоминают исследователи.

Эта находка позволила понять, что массовая гибель молодых птерозавров в регионе не была случайностью. Штормы регулярно становились ловушкой для неопытных лётунов, что объясняет обилие окаменелостей именно юных особей.

Разрушение старых догм

Долгое время палеонтологи полагали, что лагуна Зольнхофена была населена в основном мелкими видами птерозавров. Новое исследование показывает: это иллюзия, созданная особенностями сохранности. Взрослые особи жили на соседних островах и редко погибали в лагуне, а вот молодые регулярно становились жертвами непогоды.

Таким образом, представления о доисторической экосистеме нуждаются в пересмотре.

"Мы больше не можем считать, что мелкие птерозавры доминировали здесь. Их обилие в палеонтологической летописи связано именно с трагическими штормовыми катастрофами", — отмечают авторы исследования.

Почему находка так важна

Эти окаменелости — одни из лучших примеров сохранности детёнышей птерозавров в мире.

Они впервые показывают, как именно погибали молодые крылатые рептилии в юрских экосистемах.

Результаты исследования помогут понять, как климатические катастрофы влияли на эволюцию и выживание древних видов.

Юрская трагедия, ставшая уроком

История Лаки и Лаки II напоминает о том, что даже величайшие лётчики прошлого были уязвимы перед стихией. Их смерть под шквальным ветром стала частью большой картины, которую спустя 150 миллионов лет мы наконец можем разглядеть.

И если взрослые птерозавры остались для нас тенями в летописи Земли, то крошечные скелеты детёнышей подарили науке шанс услышать правду о том, как природа вершила свои законы ещё задолго до появления человека.

