Хвост вместо рукопожатия: странный жест собак оказался ритуалом, в котором спрятан ключ к дружбе

Зоосфера

Многим владельцам может казаться странным, что при встрече собаки первым делом тянутся носом к хвосту друг друга. Но для самих животных это вовсе не "невежливость", а важная часть общения и обмена информацией.

Собаки приветствуют друг друга
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собаки приветствуют друг друга

Суперобоняние, недоступное человеку

У собаки нос — главный источник знаний о мире. Если у человека всего около 5 миллионов обонятельных клеток, то у пса их может быть больше 100 миллионов. Причём значительная часть мозга собаки занята обработкой именно запахов.

Есть у собак и особый орган — орган Якобсона, расположенный в нёбе. Он улавливает феромоны — химические сигналы, которые несут информацию о половом состоянии, репродуктивной готовности и даже о том, где щенки.

Что рассказывает запах

Обнюхивая друг друга, собаки "читают" целый ароматный паспорт:

  • пол и возраст животного;
  • здоровье и возможные болезни;
  • настроение - тревога, спокойствие или агрессия;
  • знакомство - встречались ли они раньше.

Таким образом, за несколько секунд пёс узнаёт о собеседнике гораздо больше, чем мы за долгую беседу.

Почему именно задняя часть тела

Около ануса у собак находятся две особые пахучие железы. Они выделяют секрет с уникальным "кодом", который невозможно подделать. Для собак это как визитка: индивидуальный запах позволяет мгновенно определить, кто перед ними.

Именно поэтому первое знакомство часто проходит "сзади". Это естественный ритуал приветствия, который помогает снизить стресс и избежать ненужного конфликта.

Ритуал и иерархия

Обычно более уверенная собака проявляет инициативу и подходит первой. Более сдержанная или покорная может немного отойти, завершив встречу раньше. Этот ритуал позволяет животным оценить намерения друг друга и выстроить отношения.

Когда стоит вмешаться хозяину

В большинстве случаев лучше дать собакам спокойно познакомиться. Но есть ситуации, когда владельцу важно быть начеку:

  • одна из собак выглядит напряжённой, поджимает хвост или рычит;
  • обнюхивание становится слишком навязчивым и одна из собак явно недовольна;
  • возникают признаки дискомфорта или агрессии.

Кроме того, если ваш питомец часто катается на попе, усиленно вылизывает область ануса или оттуда исходит резкий запах, это уже не часть общения, а возможный сигнал о воспалении или закупорке пахучих желез. В таком случае необходим визит к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
