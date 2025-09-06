Хвост вместо рукопожатия: странный жест собак оказался ритуалом, в котором спрятан ключ к дружбе

Многим владельцам может казаться странным, что при встрече собаки первым делом тянутся носом к хвосту друг друга. Но для самих животных это вовсе не "невежливость", а важная часть общения и обмена информацией.
У собаки нос — главный источник знаний о мире. Если у человека всего около 5 миллионов обонятельных клеток, то у пса их может быть больше 100 миллионов. Причём значительная часть мозга собаки занята обработкой именно запахов.
Есть у собак и особый орган — орган Якобсона, расположенный в нёбе. Он улавливает феромоны — химические сигналы, которые несут информацию о половом состоянии, репродуктивной готовности и даже о том, где щенки.
Обнюхивая друг друга, собаки "читают" целый ароматный паспорт:
Таким образом, за несколько секунд пёс узнаёт о собеседнике гораздо больше, чем мы за долгую беседу.
Около ануса у собак находятся две особые пахучие железы. Они выделяют секрет с уникальным "кодом", который невозможно подделать. Для собак это как визитка: индивидуальный запах позволяет мгновенно определить, кто перед ними.
Именно поэтому первое знакомство часто проходит "сзади". Это естественный ритуал приветствия, который помогает снизить стресс и избежать ненужного конфликта.
Обычно более уверенная собака проявляет инициативу и подходит первой. Более сдержанная или покорная может немного отойти, завершив встречу раньше. Этот ритуал позволяет животным оценить намерения друг друга и выстроить отношения.
В большинстве случаев лучше дать собакам спокойно познакомиться. Но есть ситуации, когда владельцу важно быть начеку:
Кроме того, если ваш питомец часто катается на попе, усиленно вылизывает область ануса или оттуда исходит резкий запах, это уже не часть общения, а возможный сигнал о воспалении или закупорке пахучих желез. В таком случае необходим визит к ветеринару.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
