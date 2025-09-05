Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сила голубого разума: как океан на круизном лайнере исцеляет вашу душу
Космическая аномалия: учёные обнаружили феномен ускоренного старения клеток
Скрытая атака печени и почек: боль под рёбрами часто оказывается предвестником катастрофы
Хвост вместо рукопожатия: странный жест собак оказался ритуалом, в котором спрятан ключ к дружбе
Осенний сад не спит: растения, которые стоит высадить в сентябре для урожая и яркого цветения
Почти новая — не всегда хорошая новость: почему владельцы сбрасывают такие авто
Обращайтесь: Мария Кожевникова заявила, что рядом с ней беременеют даже собаки
Токсичный скандал: Йемен обвиняет хуситов в создании химического оружия
ДОМ.РФ сигнализирует: ИЖС — новая реальность рынка недвижимости

Вместо паники — диалог: странный совет стал спасительной инструкцией по выживанию при встрече с кабаном

4:42
Зоосфера

Встреча с диким кабаном - ситуация, которая может вызвать настоящий стресс даже у человека, привыкшего к лесу. Эти животные всё чаще появляются не только на лесных тропинках, но и в городских парках или пригородах. В отличие от косуль или зайцев, они ведут себя непредсказуемо, и неправильная реакция может привести к трагедии. Поэтому зоологи и местные власти напоминают простые, но жизненно важные правила поведения.

Погоня дикого кабана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Погоня дикого кабана

Почему кабаны выходят к людям

Популяция диких кабанов в Европе стабильно растёт, а их ареал расширяется. В поисках пищи они всё чаще заходят к окраинам городов, паркам и даже на дачные участки. Лёгкий доступ к мусорным контейнерам и остаткам еды делает такие места привлекательными.

В пригородных лесах Праги, например, кабанов встречают регулярно. И если косули или зайцы в большинстве случаев убегают при приближении человека, то кабан может остаться на месте, настороженно наблюдая за незваным гостем. Особенно опасно наткнуться на свиноматку с поросятами: в этот момент животное готово защищать потомство до последнего.

Главный принцип — спокойствие

Первое, что нужно помнить при встрече с кабаном, — никакой паники.

  • Не кричите и не размахивайте руками.
  • Не пытайтесь прогнать животное палкой или камнем.
  • Ни в коем случае не убегайте — резкое движение может вызвать у кабана охотничий инстинкт.

Эксперты советуют даже говорить с животным спокойным голосом. Это помогает кабану понять, что перед ним человек, а не хищник. Такой приём снижает вероятность агрессии.

Как правильно отступать

Если вы заметили кабана на тропинке:

  • двигайтесь медленно и плавно назад;
  • оставляйте животному пространство для отхода;
  • не пытайтесь загнать его в угол и не преграждайте путь.

В большинстве случаев кабан предпочитает сам уйти в чащу, если чувствует, что его не преследуют.

Особая опасность — свиноматка с поросятами

Маленькие кабанята выглядят мило, но рядом с ними всегда бдительная мать. Свиноматка крайне агрессивна, если заподозрит угрозу своим детёнышам. В такой ситуации нужно:

  • максимально быстро, но спокойно отступить;
  • не пытаться фотографировать или приближаться;
  • помнить, что именно такие встречи чаще всего заканчиваются нападением.

Если с вами собака

Для хозяев собак действуют особые правила:

  • держите питомца на поводке;
  • не позволяйте лаять на кабана или пытаться его преследовать;
  • в случае агрессии постарайтесь поднять собаку на возвышение — на насест, камень или дерево.

Свободно бегающая собака способна спровоцировать кабана на атаку, которая будет опасна и для животного, и для хозяина.

Когда ситуация становится критической

Нападения кабанов редки, но полностью исключать их нельзя. Если животное всё же проявляет агрессию:

  • ищите возвышенность или крепкое дерево, чтобы забраться;
  • защищайте жизненно важные зоны тела, если контакт неизбежен;
  • помните, что кабан редко преследует человека долго — чаще всего он делает резкий бросок, чтобы прогнать угрозу.

Чего нельзя делать

  • Не убегать: это почти гарантированно спровоцирует преследование.
  • Не кричать и не бросать предметы: кабан воспримет это как вызов.
  • Не пытаться "играть в героя": эти животные сильны, быстры и крайне опасны вблизи.

Почему кабан заслуживает уважения

Несмотря на опасность, кабан не враг человеку. Он избегает лишних контактов и нападает только в случае угрозы. В дикой природе кабаны играют важную роль в экосистеме: рыхлят почву, разносят семена, регулируют численность насекомых и мелких животных.

Поэтому встреча с ними — не повод для паники, а напоминание о том, что мы — лишь гости в их доме, а значит, должны вести себя с уважением.

Главное, что нужно запомнить

  • Оставайтесь спокойны и не делайте резких движений.
  • Разговаривайте тихо, чтобы животное понимало, что перед ним человек.
  • Отступайте медленно, не мешая кабану уйти.
  • Будьте особенно осторожны, если рядом молодняк.
  • Всегда держите собаку на поводке.

Кабан — сильный и умный зверь, но чаще всего он выбирает мирный исход. Дайте ему шанс спокойно уйти, и встреча останется лишь необычным воспоминанием, а не опасным происшествием.

Уточнения

Каба́н или вепрь, или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных, одно из самых распространённых видов семейства свиных на Земле.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Экономика и бизнес
Газопроводу Сила Сибири — 2 быть: последний гвоздь в крышку европейского рынка
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Самый живучий миф бьюти-индустрии: почему ногти не дышат и зачем нас заставляют верить в обратное
Последние материалы
Токсичный скандал: Йемен обвиняет хуситов в создании химического оружия
Вместо паники — диалог: странный совет стал спасительной инструкцией по выживанию при встрече с кабаном
ДОМ.РФ сигнализирует: ИЖС — новая реальность рынка недвижимости
Небо в тревоге: 92 дрона сбито, секрет российской защиты от атак ВСУ
Научитесь читать свою собаку: три типа скулежа, которые нельзя путать
В Кабардинке пляж переполнен даже в сентябре — есть ли место для вас
Энергия будущего уже здесь: МАГАТЭ оценила уникальный опыт России в атомной энергетике
Этот простой параметр определит, сколько лет прослужит ваш кухонный смеситель
Натуральнее некуда, а срабатывает хуже конфет: что не так с привычной фруктовой тарелкой
Освободившийся Ефремов получил роль в театре Михалкова: жизненный опыт многому его научил
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.