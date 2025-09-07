Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь на кончике носа: почему питомец страдает от ваших поцелуев не меньше, чем вы

Зоосфера
Многие хозяева уверены: поцелуй в нос — трогательный знак любви к собаке. Но ветеринары предупреждают: такой жест может обернуться неожиданными проблемами и для человека, и для самого питомца.

Почему собачий нос — не для поцелуев

Мокрый нос у пса — не только "радар" и "сканер" окружающего мира, но и настоящая ловушка для бактерий. Животные постоянно обнюхивают землю, мусор, экскременты других собак. Всё это оседает на слизистой, создавая идеальные условия для размножения микробов.

В числе опасностей — возбудители кишечных инфекций, лептоспироза и даже сальмонеллёза. А при попадании на слизистые человека они способны вызвать серьёзное воспаление.

Опасные бактерии в слюне

Даже если пёс выглядит абсолютно здоровым, его слюна может содержать бактерии Capnocytophaga canimorsus. Для животных они безвредны, а вот человеку могут обернуться менингитом или сепсисом. В зоне особого риска — дети, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.

Паразиты и аллергия

Через носовую слизь собака способна передавать паразитов, например токсокар. В человеческом организме их личинки мигрируют по внутренним органам, вызывая тяжёлые поражения.

Аллергикам тоже не стоит целовать питомца: белки, содержащиеся в собачьей слюне и выделениях из носа, могут спровоцировать резкое ухудшение состояния.

Риски и для самой собаки

Страдает не только человек. Человеческая микрофлора, попадая на слизистые животного, способна нарушить их естественный баланс. В итоге у пса развиваются воспаления и дерматиты.

Чем заменить поцелуи

Ветеринары советуют выражать любовь к питомцу более безопасными способами:

  • поглаживанием или почесыванием за ухом;
  • лёгким массажем;
  • ласковыми словами и похвалой.

Если же контакт с носом всё-таки произошёл, нужно тщательно вымыть лицо и руки. Особенно важно следить, чтобы собака не касалась губ или глаз.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
