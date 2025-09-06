Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ждать ли чуда от ЦБ? Эксперты дали прогноз по сентябрьской ключевой ставке
Тянет в сторону при торможении: ошибка в обслуживании, из-за которой авто перестаёт держать прямую
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Загадочные экскурсии: как научно-популярные туры привлекают туристов в Новосибирск
Универсальное угощение: пирожки с тыквой и луком подходят и к обеду, и к празднику
Чувствовала себя ягнёнком на заклании: почему принцесса Диана так и не стала счастливой
Раст Коул снова в деле? Макконахи назвал главное условие для возвращения в Настоящий детектив
Лепестки на клумбе, джем на столе: неожиданное применение привычных цветов
Подтягивания укрепляют не только мышцы: польза, о которой многие даже не догадываются

Океан хранит своих титанов: кто на самом деле прячется в кромешной тьме глубин

3:33
Зоосфера

Глубины океана всегда были источником мифов и страхов. Человеческое воображение рождает Кракена, Несси или Ктулху, но в основе этих легенд лежат реальные факты: чем дальше от поверхности, тем более странных и гигантских форм достигает жизнь. И хотя монстров из ужастиков там нет, настоящие титаны всё же существуют.

Дорога из жёлтого кирпича под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Дорога из жёлтого кирпича под водой

Зона сумерек: первые великаны

Уже на глубине в 300 метров, куда едва пробиваются солнечные лучи, привычные морские существа начинают выглядеть иначе. Здесь обитает японский краб-паук — крупнейший членистоногий на планете. Размах его лап достигает трёх метров, и вблизи это зрелище впечатляет куда сильнее, чем на картинках.

Гиганты тысячи метров

На глубине около километра встречается тот, кого люди веками считали морским чудовищем, — гигантский кальмар. Его щупальца растягиваются на 13 метров. Здесь же проплывает сельдяной король — змееобразная рыба длиной до семи метров. Чаще всего её находят выброшенной на берег, из-за чего рыбе даже приписывают способность предвещать землетрясения.

Мрак трёх километров

На отметках от 3000 до 6000 метров жизнь кажется почти отсутствующей. Но стоит присмотреться к донным отложениям — и взгляд упрётся в гигантских изопод и бокоплавов. Их поверхностные родственники вырастают всего до пары сантиметров, а здесь их размеры сопоставимы с кошкой. Эти существа перебирают грунт в поисках редкой пищи, выполняя роль "санитаров" океана.

Почему глубина рождает гигантов

Учёные выделяют три ключевых фактора.

  1. Холод. Чем крупнее тело, тем медленнее оно остывает. Это правило Бергмана работает и в океане: большой организм лучше сохраняет тепло.

  2. Голод. Внизу еды мало. Крупное тело позволяет запасать энергию и выдерживать долгие поиски пропитания.

  3. Защита. Больших животных труднее съесть. У глубоководных гигантов почти нет естественных врагов.

Почему это в основном беспозвоночные

Огромные размеры чаще достигают именно простые организмы — ракообразные и моллюски. Их физиология позволяет выживать без сложных механизмов дыхания и кровообращения. Энергозатраты у них минимальны, что даёт шанс вырастать до впечатляющих габаритов.

Позвоночные же глубин — удильщики, хаулиоды и прочие мрачные рыбы — остаются крошечными. Их организм требует больше энергии, а добычи мало. Поэтому они компенсируют малые размеры другими трюками: светящимися приманками, раздвижными челюстями и умением растягивать желудок, чтобы заглатывать жертву почти собственного размера.

Мифы и реальность

Гиганты океана существуют — кальмары, короли, крабы и изоподы. Но они не охотятся на людей и не прячут в бездне древних мегалодонов. Их стратегии связаны с холодом, голодом и безопасностью, а не с жаждой устрашить. В этом и заключается реальное чудо: глубины дарят жизнь существам, которые в наших глазах кажутся монстрами, но на деле являются мирными звеньями экосистемы.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Новости спорта
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Последние материалы
По утрам лицо отекает и пальцы теряют гибкость — организм подаёт тревожный сигнал о сбоях
Зимняя грядка спасает от хлопот: какие семена стоит посеять заранее, чтобы сэкономить силы
Неизвестный Армани: история любви, создавшая империю моды
Океан хранит своих титанов: кто на самом деле прячется в кромешной тьме глубин
Крабовые палочки играют в дуэте с морковью по-корейски — эта простая закуска исчезает со стола первой
Авто куплено здесь и сейчас, а детали для него приедут неизвестно когда: как заранее понять, будет ли китайский автомобиль удобен в обслуживании
Сладкий удар по здоровью: эти продукты доводят печень до воспаления
Дом теряет свежесть, а воздух становится затхлым? Одна пряность решает проблему за ночь
Леброн Джеймс раскрыл главные кинофавориты: что смотрит звезда НБА
Прямоугольное зеркало в космосе меняет правила игры: Земля-2 может оказаться ближе, чем кажется
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.