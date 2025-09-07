Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:58
Зоосфера

Большая белая акула — один из самых известных и одновременно самых непонятых морских хищников. Вопреки образу бездумного монстра, созданному кино и мифами, эта рыба сочетает в себе силу, скорость и удивительную точность. Её охотничья стратегия — это результат миллионов лет эволюции и тонкой адаптации к условиям океана.

Белая акула охота
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белая акула охота

Кто такая большая белая акула

Белая акула (Carcharodon carcharias) относится к семейству ламниевых. Её длина достигает 6 метров, а вес нередко превышает 2 тонны. Живёт в умеренных и субтропических водах, чаще всего встречается у берегов Австралии, Южной Африки, Калифорнии и Японии. Несмотря на репутацию одиночки, иногда она проявляет признаки временного социального поведения, особенно в местах скопления добычи.

Сильные стороны хищника

Эта акула обладает целым арсеналом преимуществ:

  • обтекаемое тело и мощные мышцы позволяют развивать скорость до 40 км/ч;

  • несколько рядов острых треугольных зубов легко справляются с плотью и костями;

  • обоняние фиксирует запах крови за сотни метров;

  • боковая линия улавливает малейшие вибрации в воде;

  • ампулы Лоренцини регистрируют слабые электрические импульсы мышц добычи;

  • отражающая мембрана в глазах усиливает ночное зрение.

Эти качества делают белую акулу эффективным охотником практически в любых условиях.

На кого охотится белая акула

Рацион зависит от возраста. Молодые особи питаются рыбой, скатами и мелкими морскими животными. Взрослые акулы предпочитают богатую жиром добычу — тюленей, морских львов, дельфинов, иногда молодых китов. Высокая калорийность морских млекопитающих обеспечивает хищнику необходимый запас энергии. В редких случаях белая акула атакует морских птиц, черепах или питается падалью китов.

Приёмы охоты

Скрытный подход

Акула не бросается на жертву сразу: она наблюдает, двигается медленно, используя окраску для маскировки. Светлое брюхо незаметно снизу, тёмная спина скрывает силуэт сверху.

Мгновенная атака

Когда цель достаточно близко, хищник совершает стремительный рывок. Укус направлен в голову или туловище жертвы. В Южной Африке известны впечатляющие прыжки белых акул из воды во время нападений на морских львов.

Оптимальный момент

Охота чаще всего происходит на рассвете и в сумерках, когда добыче труднее заметить опасность. Акула учитывает течение, освещённость и географические особенности — например, предпочитает узкие проливы и заливы, где добыча более уязвима.

Обучение и адаптация

Молодые акулы не сразу владеют эффективными методами охоты, со временем они учатся на ошибках. В зависимости от среды могут формироваться разные стратегии: от вертикальных атак в глубине до выталкивания добычи на мелководье. Учёные отмечают, что акулы способны перенимать опыт друг у друга.

Опасна ли белая акула для человека

Большая белая акула действительно ответственна за часть зафиксированных нападений на людей. Однако большинство случаев — это одиночные укусы без продолжения. Учёные считают, что причиной чаще всего становится ошибка: серферы на досках напоминают силуэт морских львов.

Человек не входит в привычный рацион акулы: жировая ткань у нас недостаточна, чтобы представлять для неё ценность. Поэтому идея о "человекоубийце" сильно преувеличена — на деле белая акула избегает встреч с людьми.

Уточнения

Бе́лая аку́ла — вид хрящевых рыб монотипического рода белых акул семейства сельдевых акул. В средствах массовой информации также известна как большая белая акула (англ. Great white shark).

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
