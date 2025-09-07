Крылья есть, а полёта нет: почему курицы разучились покорять небо и стали пешими птицами

Куры — птицы с крыльями и перьями, но их полётные способности ограничены. Попытки взлететь чаще напоминают неуверенное подпрыгивание, чем настоящий полёт. Почему так произошло и есть ли шанс научить кур летать по-настоящему?
Предки кур жили ещё в юрский период: это были небольшие пернатые динозавры, постепенно превратившиеся в птиц. Со временем их скелет стал легче, зубы сменились клювом.
Когда люди одомашнили кур несколько тысячелетий назад, их начали разводить ради мяса, а позже и ради яиц. Селекция и скрещивания сделали современных кур такими, какими мы их знаем: более тяжёлыми, с улучшенной яйценоскостью, но с минимальными возможностями для полёта.
Сегодняшние куры способны подпрыгнуть на высоту до полутора метров и мягко спуститься с насеста, но долго держаться в воздухе не могут. Причина в анатомии: средний вес взрослой курицы около 3 кг, а крылья не рассчитаны на такую нагрузку. Вместо умения летать они развили отличные беговые качества, что помогло им выживать на земле.
Чтобы летать, крыльев и перьев недостаточно. Большое значение имеют:
плотность костей;
положение центра тяжести;
форма и размах крыльев.
У перелётных птиц крылья по отношению к телу значительно больше. Например, у аиста размах достигает 2 м при весе до 4 кг, у беркута он тоже превышает 2 м при массе 3-6 кг. У кур же соотношение обратное: вес большой, а крылья относительно маленькие.
Куры способны к обучению и хорошо усваивают простые трюки. С помощью лакомств их можно приучить взбираться на подставку, проходить по маршруту или даже выбирать карточку. Но научить летать невозможно: это не вопрос дрессировки, а физическое ограничение.
Некоторые декоративные и карликовые породы легче по весу и потому способны пролететь чуть дальше обычных. Среди них гамбургский карлик, Себрайт, Серама и арденнский карлик.
Такие куры могут подняться на высоту до 2 м и пролететь несколько метров. Конечно, они не сравнятся с голубями или воробьями, но лёгкость тела позволяет им быть более манёвренными.
Хотя полноценного полёта нет, крылья и перья выполняют важные функции:
поддерживают терморегуляцию: зимой сохраняют тепло, а в жару защищают от перегрева;
служат защитой от влаги — куры смазывают перья особым веществом;
участвуют в брачных ритуалах — ухоженное оперение говорит о здоровье;
помогают сохранять равновесие при прыжках и посадке на насест;
у наседок крылья становятся убежищем для цыплят;
быстрые взмахи используются для демонстрации силы или отпугивания соперников.
Таким образом, крылья кур не утратили значения, даже если птицы уже давно ведут наземный образ жизни.
Уточнения
Ку́рица или дома́шняя ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.
