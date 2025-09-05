Развенчан популярный миф о мстительных и обидчивых кошках

Кошки не мстят и не злятся на хозяев, даже если портят вещи или делают пакости. Об этом Pravda.Ru рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) кот за шкирку

Эксперт пояснил, что коты не способны интерпретировать человеческие эмоции и моральные оценки, поэтому они не понимают, что хозяину может быть плохо, и не способны на месть.

"Если кот разбросал наполнитель или случайно что-то повредил, он не осознает, что это расстраивает вас. Животные не могут переносить свои чувства на других — месть им просто не свойственна", — отметил Волков.

Специалист добавил, что поведение питомцев во многом определяется инстинктами и опытом, а не желанием обидеть. Наказание котенка, например, может лишь ухудшить доверие между животным и хозяином.

"Когда мы применяем физические наказания, кот не учится правильно себя вести, он начинает воспринимать человека как источник боли. Доверие теряется, а вот чувства обиды у животных, как у человека, не формируются", — пояснил Волков.

Зоопсихолог подчеркнул, что для гармоничных отношений с кошкой важно учитывать ее инстинкты и выстраивать взаимодействие на доверии и последовательности, а не на страхе или наказаниях.