Пушистый друг больше не приходит в кровать: 5 признаков того, что питомец вас разлюбил

2:50
Зоосфера

Иногда хозяева замечают, что их любимый кот перестал приходить спать в постель. Для многих это становится неожиданностью и даже поводом для тревоги. Кажется, что питомец охладел или обиделся, но на самом деле причины такого поведения часто вполне просты и логичны.

Кошка лежит с человеком
Фото: commons.wikimedia.org by Testtotest, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кошка лежит с человеком

Изменения с возрастом

Котята тянутся к теплу и обществу хозяина почти постоянно. Однако с возрастом животные становятся более самостоятельными. Взрослые кошки нередко начинают выбирать другие места для отдыха, которые кажутся им более удобными или безопасными. Это естественный процесс взросления, и в нём нет ничего тревожного.

Реакция на сон хозяина

Нужно помнить, что кошки — любители спокойствия. Если человек ворочается во сне, разговаривает или двигает руками, питомец может решить поискать более тихое место. Для него важно чувствовать себя в безопасности и не испытывать лишнего стресса ночью.

Новые обитатели дома

Кошки очень чувствительны к изменениям в окружении. Появление в семье нового питомца или человека может изменить привычки животного. Кот, который раньше приходил в постель, может предпочесть уединение. Это связано с тем, что любая перемена — это стресс, и на его преодоление требуется время.

Влияние запахов

Обоняние у кошек невероятно тонкое. Новый парфюм, резкий запах бытовой химии или даже аромат пищи может стать причиной, по которой животное будет избегать близкого контакта ночью. Особенно чувствительны к этому питомцы, которые привыкли к определённому "аромату безопасности".

Другие возможные факторы

  • В доме изменился температурный режим — стало жарче или холоднее. Тогда кошка может искать место, где ей комфортнее.
  • У питомца появилось новое любимое место для сна: диван, кресло или даже полка. Кошки обожают менять локации.
  • Иногда причиной становится состояние здоровья. Если кошка внезапно полностью изменила свои привычки, стоит присмотреться к её поведению и при необходимости показать ветеринару.

Что делать хозяину

Самое важное — не воспринимать это как личную обиду. Кошка остаётся привязана к хозяину, даже если перестала спать рядом. Стоит уважать её выбор и создать условия, где питомец будет чувствовать себя максимально комфортно.

Многие специалисты по поведению животных сходятся во мнении: если кошка отказывается от ночного соседства, это не повод для тревоги. Чаще всего это результат естественных процессов — взросления, реакции на изменения или поиска комфорта.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
