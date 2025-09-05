Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите сейчас — ахнете весной: секретный ритуал осени, который превратит вашу клумбу в арт-объект
Искусственный интеллект уже у двери: какие профессии рискуют исчезнуть первыми
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту
Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов
Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки
Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница
Свадьба под угрозой: появился компромат на вдову Гришечкина — жених в замешательстве

Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта

3:33
Зоосфера

Лошадь — символ свободы и силы. Сегодня трудно представить, что когда-то эти животные были дикими и враждебными, а попытка приблизиться к ним могла закончиться копытом в лицо. Приручение лошади стало одним из главных переворотных моментов в истории цивилизации: оно изменило войны, торговлю, хозяйство и даже представление о расстояниях. Но как случилось, что упрямый зверь согласился носить человека на своей спине? Ответ скрыт в генах — и он удивительно прост.

Всадник верхом на лошади
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Всадник верхом на лошади

Первое условие — доверие

Около пяти тысяч лет назад предки современных лошадей обитали в степях между Волгой и Доном. Люди начали пробовать их приручать, но сделать это можно было только с животными особого склада характера.

Учёные выяснили: в геноме древних лошадей ключевую роль сыграла вариация гена ZFPM1. Этот участок ДНК влияет на уровень агрессии и поведенческие реакции. Первые коневоды, сами того не зная, выбирали самых спокойных и покладистых особей.

Так был сделан первый шаг. Дикая природа как будто услышала от человека: "Сначала научимся доверять друг другу".

Второе условие — крепкая спина

Но добрый нрав сам по себе мало что значит. Дружелюбная, но слабая лошадь не смогла бы выдерживать вес всадника, доспехи или повозку. Здесь на сцену выходит другой ген — GSDMC.

Мутация в этом участке ДНК изменила структуру скелета и позвоночника. У животных появилась крепкая спина — главный "механизм", который сделал возможной верховую езду.

Эксперименты на лабораторных животных подтвердили: та же мутация усиливает двигательную активность и прочность. У лошадей этот ген стал пропуском в новый мир — мир, где они превратились в "живой транспорт".

Две правки ДНК, изменившие историю

Отдельно эти мутации ничего бы не значили. Спокойная, но хрупкая лошадь осталась бы питомцем, а сильная, но агрессивная — опасным врагом. Только вместе они дали формулу успеха:

  • покладистый характер (ZFPM1);
  • крепкий позвоночник (GSDMC).

Именно эта комбинация породила линию DOM2 - предков всех современных домашних лошадей. Примерно 4200 лет назад они начали стремительное распространение по Евразии, а затем по всему миру.

Лошадь как двигатель цивилизации

С этого момента началась новая эпоха. Всадники научились преодолевать огромные расстояния, армии стали мобильными, торговля ускорилась, а земледелие получило мощный толчок. Лошадь стала не просто помощником, а союзником, изменившим ход истории.

Заглядывая глубже в геном

История ещё не завершена. Ген ZFPM1 до конца не изучен, и возможно, он влияет не только на послушание, но и на другие черты поведения. Кроме того, такие качества, как скорость или выносливость, зависят от целых сетей генов. В ближайшие годы генетики собираются разгадать эти сложные комбинации.

Но уже сегодня ясно: случайная мутация превратила дикого зверя в партнёра, без которого не было бы ни великих кочевых империй, ни кавалерийских атак, ни множества легенд о единстве всадника и коня.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту
Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов
Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки
Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница
Свадьба под угрозой: появился компромат на вдову Гришечкина — жених в замешательстве
Качаете железо каждый день — зря: мышцы растут быстрее по другой схеме
Маленькие перекусы, большой эффект: продукты, которые ночью чинят мышцы и сжигают калории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.