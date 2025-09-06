Кошки замечают то, что человеку недоступно: тайна, которая пугает хозяев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:06
Зоосфера

Многим хозяевам знакома ситуация: кот вдруг замирает и начинает пристально смотреть в пустоту, будто видит нечто из другого мира. Но за этим эффектным поведением нет мистики — всё объясняется особенностями кошачьих органов чувств.

серая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
серая кошка

Сверхспособности зрения

Глаза кошки улавливают мельчайшие колебания света и движения, которые человеческий глаз попросту не замечает. Пылинка в воздухе, отражение от фары автомобиля за окном или пролетающий микроскопический насекомый — для животного это уже повод для пристального внимания.

Кроме того, кошки способны видеть в ультрафиолетовом спектре. Это значит, что для них становятся заметны метки других животных или следы, невидимые для человека.

Чуткий слух

Кошачьи уши улавливают высокочастотные звуки: работу электронных приборов, писк мелких грызунов, вибрации в стенах. Там, где человеку кажется полная тишина, кот слышит "оркестр".

Особенности психики

Ученые отмечают, что во время перехода между сном и бодрствованием у кошек могут возникать кратковременные галлюцинации. Особенно часто такое поведение встречается у ориентальных пород, известных своей эмоциональностью и склонностью к "зависанию".

Возрастные изменения

Если речь идёт о пожилом питомце, подобное "созерцание пустоты" может быть связано с ранними стадиями когнитивных нарушений. В таких случаях обычно наблюдаются и другие симптомы: дезориентация, тревожность, изменения привычек.

Стоит ли волноваться

В большинстве случаев смотреть в пустоту — абсолютно нормально для кошки. Если животное активно, ест и играет, поводов для беспокойства нет. Но при появлении дополнительных тревожных признаков лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Игры помогут переключить внимание питомца: лазерная указка, перо или мячик быстро увлекут его и снимут напряжение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
