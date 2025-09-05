Доктор с хвостом: он не носит халата и не знает наук, но его любовь лечит сильнее любых лекарств

Ламы редко доживают до 20 лет, а уж отметка в 28 считается почти фантастикой. Но белоснежный самец по кличке Уайттоп (Whitetop) из Северной Каролины уверенно приближается к этому возрасту. В феврале 2025 года ему исполнилось 27 лет и 8 месяцев, и он официально признан самой старой ламой в неволе за всю историю наблюдений.
Своё имя Уайттоп получил в честь фермы, где появился на свет. В 2006 году его передали в лагерь Victory Junction, который принимает детей с тяжёлыми хроническими заболеваниями. С тех пор белоснежный гигант стал не просто любимцем, а настоящим символом лагеря.
Жители округа шутят, что день прожит зря, если не повидались с Уайттопом. И это правда: за 19 лет он стал другом и утешителем для тысяч ребят и взрослых.
В отличие от многих сородичей, Уайттоп удивительно терпелив и добродушен. По словам персонала, утром он выходит на "смену", ложится на траву и спокойно принимает гостей. Дети подходят, гладят, обнимают — а он воспринимает это как обязанность.
"Он относится к этому как к работе — это его работа", — отмечают сотрудники лагеря.
Для детей, которые живут с болезнями, контакт с животными становится терапией. Уайттоп словно выполняет роль психолога: снимает тревогу, помогает почувствовать радость и доверие.
На ферме при лагере живут ещё девять лошадей, две козы, два кролика, два осла и корова. Самыми близкими соседями Уайттопа стали два мини-осла Джед и Джетро, а также миниатюрная горная корова по имени Гас-Гас.
Гас-Гас воспринимает ламу как собственного дедушку. Он играет рядом с ним, пытается забраться на спину.
"Нет, он уже старый, оставьте его в покое!" — смеются сотрудники.
Но Уайттоп никогда не проявляет агрессии, оставаясь ласковым и спокойным.
Все знают, что ламы славятся привычкой плеваться. Но Уайттоп — исключение. За все годы он ни разу не направил слюну в человека. Иногда он словно собирается "ответить" соседу за шалости, но возраст берёт своё - сил на это уже нет.
Зато на людей он реагирует с явной симпатией: первым встречает гостей, любит фотографироваться и даже мягко касается головы человека своей мордой.
Сотрудники лагеря уверены, что три фактора сделали Уайттопа рекордсменом:
Уайттоп стал живым доказательством того, что долголетие животных зависит не только от генетики, но и от окружения.
Уточнения
Ламы (лат. Lama) — род млекопитающих семейства верблюдовых.
