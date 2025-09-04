Материнский инстинкт сошёл с ума: гормональный шторм заставляет кошку верить в несуществующих котят

Беременность у кошки — естественный процесс, но сопровождается рядом рисков и требует особого внимания со стороны хозяина. Главное — суметь вовремя понять, действительно ли питомец ждет потомство или речь идет о ложной беременности, которая способна нанести серьезный вред здоровью животного.

Как распознать беременность у кошки

На ранних сроках отличить беременность довольно сложно. Первым сигналом может стать резкая перемена в поведении во время течки.

"Если кошка гуляла во время течки, была возбужденная, а затем после встречи с котом вдруг успокоилась — с большой долей вероятности она беременна", — сказал ветеринар Михаил Шеляков.

Также у кошки может усилиться аппетит, набухнуть молочные железы, иногда выделяется молозиво. Живот заметно увеличивается только на более поздних сроках, поэтому окончательно подтвердить беременность помогает УЗИ, которое информативно уже на второй неделе.

Чем опасна ложная беременность

Иногда животное демонстрирует все признаки ожидания потомства, но плодов в матке нет. Это и есть ложная беременность, чаще встречающаяся у нестерилизованных кошек.

"Ложная беременность наступает из-за того, что организм хочет размножаться, а это не получается. Все соответствующие гормоны вырабатываются, и ситуация получается самая хорошая", — пояснил Михаил Шеляков.

Но такое состояние не безобидно: оно способно вызвать воспаления, кисты яичников и опухоли молочных желез. Длительный гормональный дисбаланс повышает риск развития онкологических заболеваний.

Стерилизация как профилактика проблем

По словам специалиста, если хозяин не планирует получать потомство, лучше всего стерилизовать питомца. Это избавит от регулярных течек, ложных беременностей и связанных с ними болезней. Процедура снижает риск онкологии, продлевает жизнь и делает кошку спокойнее.

Уход за беременной кошкой

Если беременность подтверждена, главная задача хозяина — обеспечить комфорт и защиту от стрессов. Животному необходимы тишина, спокойная обстановка и отсутствие контактов с новыми животными, которые могут быть переносчиками инфекций.

"Если беременная кошка заболеет и ее придется лечить, то риск проблем с потомством возрастет. Многие лекарства обладают тератогенным действием", — предупредил ветеринар.

Важно также подобрать подходящий рацион — лучше всего после консультации с врачом. Правильное питание, покой и забота помогут кошке выносить здоровых котят.

Сколько длится беременность

Средняя продолжительность беременности у кошки — около девяти недель. Первые изменения становятся заметны только через три недели: кошка меньше играет, больше ест и ищет уединение. К концу первого месяца начинает увеличиваться живот, особенно при многоплодной беременности.

У длинношерстных и полных животных признаки могут быть менее очевидны, поэтому иногда хозяин замечает беременность только на поздних сроках.

Подготовка к родам

Примерно за две недели до появления котят кошка начинает искать укромное место. Она может забираться в шкафы, коробки или под кровать. Чтобы помочь питомцу, стоит заранее подготовить тихий уголок с чистой тканью или пеленками, которые легко менять, сообщает URA.RU.

Большинство кошек рожают самостоятельно, но хозяину стоит быть рядом и заранее знать номер телефона ветеринара. Если процесс затянется или появятся признаки истощения, потребуется помощь специалиста.

