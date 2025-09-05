GPS поймал абсурд: хитрая птица доказала, что природа умеет смеяться над наукой и людьми

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:12
Зоосфера

Истории о птицах обычно связаны с миграциями, штормами и дальними перелётами. Но иногда природа подкидывает сценарий, который больше напоминает комедию. Так случилось в 2018 году, когда западная чайка из Калифорнии "проехала" почти 130 километров… на мусоровозе. Её необычное путешествие было зафиксировано GPS-датчиком и стало первым научным подтверждением того, что птицы могут использовать грузовой транспорт в поисках еды.

Чайка на мусоровозе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чайка на мусоровозе

Как всё началось

Чайку окольцевали на островах Фараллон, к западу от Сан-Франциско. Именно там учёные следили за поведением птиц во время гнездования. Устройство, закреплённое у основания хвоста, фиксировало все перемещения и скорость.

И вдруг данные показали странный маршрут: чайка "летела" слишком быстро, двигаясь по линиям автострад, словно автомобиль. Вместо привычных взмахов крыльев — скорость грузовика.

Две странные поездки

Первая поездка началась с пересадочной станции Recology у Кэндлстик-Пойнт. Чайка вместе с мусором оказалась в кузове машины и пересекла мост через залив, проследовала по межштатной трассе 880, затем по шоссе 580 и прибыла к компостной станции недалеко от Модесто.

Птица провела ночь поблизости, а затем вернулась на острова своим ходом.

Два дня спустя всё повторилось — тот же маршрут, та же конечная точка. Для орнитологов это стало настоящей загадкой: случайность или новая тактика?

Возможные объяснения

Первая "поездка" кажется случайной: грузовики накрываются сетчатыми тентами, и птица могла случайно оказаться под ними во время погрузки.

Но вторая поездка выглядит осознанной. Чайки известны своим умением быстро подмечать закономерности: если маршрут приводит к предсказуемому источнику пищи, птица может его повторять. Компостная станция с постоянным потоком органических отходов выглядит для них как ресторан с гарантированным меню.

Почему чайки выбирают сушу

Западные чайки — типичные оппортунисты. Их рацион меняется в зависимости от условий в океане. В годы, когда апвеллинг — подъем глубинных вод, богатых рыбой, — ослабевает, добычи у поверхности становится меньше. Тогда птицы чаще отправляются вглубь суши: на свалки, к стадионам, ресторанам, пересадочным станциям.

Городские пейзажи для них — это стабильный поток калорий, пусть и с примесью пластика или токсинов.

Риски такого автостопа

Поездка на мусоровозе — не безопасное развлечение. В кузове — тяжелое оборудование, резкие движения, загрязненные отходы. Для птицы это риск травм и заражений. Но еда часто перевешивает опасности.

  • Ученые предупреждают: если подобные случаи будут повторяться чаще, чайки могут невольно становиться переносчиками патогенов или микропластика, распространяя их с городских свалок в прибрежные колонии.

Что значит эта история

Эпизод с "чайкой-автостопщицей" показывает, насколько гибко дикая природа реагирует на изменения, созданные человеком. Там, где появляются новые маршруты мусоровозов, птицы могут видеть не технику, а транспорт к источнику пищи.

Для орнитологов это повод внимательнее изучать, как инфраструктура влияет на экологию. Для жителей городов — напоминание: отходы, выброшенные сегодня, завтра могут изменить поведение диких животных.

Будущие наблюдения

Современные биологгеры позволяют следить за птицами всё дольше и точнее. Учёные планируют наблюдать, станет ли "поездка на грузовике" единичным курьёзом или войдёт в повседневные практики чаек.

И хотя история кажется комичной, она поднимает серьёзный вопрос: где проходит граница между природой и городской средой?

Уточнения

Ча́йки (лат. Larus) — наиболее многочисленный род птиц семейства чайковых, обитающих как на морских просторах, так и на внутренних водоёмах.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
