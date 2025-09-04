Шетландские пони испаряются в воздухе: версия о морских орлах потрясла Шотландию

В мире сельского туризма бывают истории, больше похожие на легенды. Именно такая история разыгралась на острове Саут-Уист в Шотландии, где фермер Дональд Джон Кэмерон заявил: его жеребята шетландских пони исчезают один за другим. За последние месяцы он лишился пяти малышей, и ни один из них так и не был найден.
Фермер уверен: причина кроется не в болезнях и не в людском вмешательстве, а в морских орлах — огромных птицах, чья численность в регионе заметно выросла за последние годы.
Жеребята пропадают с пастбищ неожиданно и бесследно. Кэмерон подчеркивает, что за 60 лет содержания пони такого в хозяйстве не случалось. Потери отдельного животного бывают, но сразу пять малышей — слишком много даже для случайностей.
"Они не могут просто раствориться в воздухе", — отмечает фермер.
По его наблюдениям, орлы всё чаще кружат не только над пони, но и над овцами. И хотя никаких останков тел найдены не были, версия о налётах хищных птиц кажется ему единственно возможной.
Орлан-белохвост, или морской орёл, — крупнейшая хищная птица Британии. Размах его крыльев достигает 2,4 метра. Эти птицы известны универсальностью: они питаются рыбой, охотятся на птиц, кроликов, зайцев, не гнушаются падалью.
Ещё один аргумент в пользу версии Кэмерона — реакция кобыл. Обычно, если жеребёнок погибает, мать остаётся рядом с телом. Но в этих случаях матери возвращались только в то место, где видели детёнышей в последний раз.
Для фермера это знак: малышей унесло хищное животное.
Зоологи и орнитологи пока не пришли к единому мнению.
Агентство NatureScot, ответственное за охрану дикой природы, планирует проверить гнёзда орлов на Саут-Уисте. Там будут изучены останки добычи, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения фермера.
Для Кэмерона и его партнёрши Линдси Робертсон пони — не просто животные. Это сердце их агротуристического бизнеса. Сюда приезжают туристы ради прогулок с миниатюрными лошадками, фотографий и общения с жеребятами.
"Мы рекламируем поездки с пони, и люди спрашивают, есть ли малыши. Но если на следующий день остаются только взрослые животные — интерес резко падает", — говорит фермер.
Каждый пропавший жеребёнок — это не только потеря для хозяйства, но и удар по репутации бизнеса.
Возвращение морских орлов в Шотландию считают экологическим успехом: вид, когда-то почти исчезнувший, теперь активно восстанавливается. Но вместе с этим растёт и напряжение между защитниками природы и фермерами.
Животноводы жалуются, что крупные хищники угрожают их скоту, а орнитологи напоминают: орлы чаще всего выбирают рыбу или падаль, а не живых детёнышей.
Для решения конфликта создана Национальная комиссия по защите морских орлов. Её задача — искать баланс между сохранением редкого вида и интересами фермеров.
Исчезновение пяти жеребят пока не имеет точного объяснения. Версия о морских орлах остаётся лишь предположением, хотя косвенные признаки указывают именно в эту сторону.
Но независимо от того, кто стоит за потерями — птицы, люди или другие хищники, фермер Кэмерон оказался в непростой ситуации. Его хозяйство несёт убытки, а доверие к безопасности животных подрывается.
Уточнения
Орла́ны (лат. Haliaeetus, от haliaeetus "орлан", от др.-греч. ἁλιάετος, дословно — "морской орёл", предполож. "скопа") — род хищных птиц из подсемейства орланов семейства ястребиных.
Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?