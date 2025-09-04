Шетландские пони испаряются в воздухе: версия о морских орлах потрясла Шотландию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В мире сельского туризма бывают истории, больше похожие на легенды. Именно такая история разыгралась на острове Саут-Уист в Шотландии, где фермер Дональд Джон Кэмерон заявил: его жеребята шетландских пони исчезают один за другим. За последние месяцы он лишился пяти малышей, и ни один из них так и не был найден.

Морской орёл над табуном пони
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Морской орёл над табуном пони

Фермер уверен: причина кроется не в болезнях и не в людском вмешательстве, а в морских орлах — огромных птицах, чья численность в регионе заметно выросла за последние годы.

Исчезновения без следа

Жеребята пропадают с пастбищ неожиданно и бесследно. Кэмерон подчеркивает, что за 60 лет содержания пони такого в хозяйстве не случалось. Потери отдельного животного бывают, но сразу пять малышей — слишком много даже для случайностей.

"Они не могут просто раствориться в воздухе", — отмечает фермер.

По его наблюдениям, орлы всё чаще кружат не только над пони, но и над овцами. И хотя никаких останков тел найдены не были, версия о налётах хищных птиц кажется ему единственно возможной.

Морской орёл: кто он

Орлан-белохвост, или морской орёл, — крупнейшая хищная птица Британии. Размах его крыльев достигает 2,4 метра. Эти птицы известны универсальностью: они питаются рыбой, охотятся на птиц, кроликов, зайцев, не гнушаются падалью.

  • Экологи подтверждают: были случаи, когда морские орлы атаковали даже детёнышей оленей. Для шетландских пони, известных миниатюрными размерами, теоретически такая угроза тоже возможна.

Поведение матерей — тревожный знак

Ещё один аргумент в пользу версии Кэмерона — реакция кобыл. Обычно, если жеребёнок погибает, мать остаётся рядом с телом. Но в этих случаях матери возвращались только в то место, где видели детёнышей в последний раз.

Для фермера это знак: малышей унесло хищное животное.

Споры специалистов

Зоологи и орнитологи пока не пришли к единому мнению.

  • Одни считают: орёл весом около 5 кг вряд ли способен унести жеребёнка, который весит значительно больше. Даже если птенцы могли стать жертвой нападения, взрослые малыши уже слишком тяжелы для птицы.
  • Другие указывают: зафиксированы фотографии, где орлы уносят оленят. Если хищник способен справиться с детёнышем оленя, то и маленький пони вполне может оказаться в зоне риска.

Агентство NatureScot, ответственное за охрану дикой природы, планирует проверить гнёзда орлов на Саут-Уисте. Там будут изучены останки добычи, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения фермера.

Экономическая угроза

Для Кэмерона и его партнёрши Линдси Робертсон пони — не просто животные. Это сердце их агротуристического бизнеса. Сюда приезжают туристы ради прогулок с миниатюрными лошадками, фотографий и общения с жеребятами.

"Мы рекламируем поездки с пони, и люди спрашивают, есть ли малыши. Но если на следующий день остаются только взрослые животные — интерес резко падает", — говорит фермер.

Каждый пропавший жеребёнок — это не только потеря для хозяйства, но и удар по репутации бизнеса.

Орлы и фермеры: сложное соседство

Возвращение морских орлов в Шотландию считают экологическим успехом: вид, когда-то почти исчезнувший, теперь активно восстанавливается. Но вместе с этим растёт и напряжение между защитниками природы и фермерами.

Животноводы жалуются, что крупные хищники угрожают их скоту, а орнитологи напоминают: орлы чаще всего выбирают рыбу или падаль, а не живых детёнышей.

Для решения конфликта создана Национальная комиссия по защите морских орлов. Её задача — искать баланс между сохранением редкого вида и интересами фермеров.

Загадка остаётся

Исчезновение пяти жеребят пока не имеет точного объяснения. Версия о морских орлах остаётся лишь предположением, хотя косвенные признаки указывают именно в эту сторону.

Но независимо от того, кто стоит за потерями — птицы, люди или другие хищники, фермер Кэмерон оказался в непростой ситуации. Его хозяйство несёт убытки, а доверие к безопасности животных подрывается.

Уточнения

Орла́ны (лат. Haliaeetus, от haliaeetus "орлан", от др.-греч. ἁλιάετος, дословно — "морской орёл", предполож. "скопа") — род хищных птиц из подсемейства орланов семейства ястребиных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
