Река хранит тайну миллионов лет: странное существо на берегу заставило вспомнить о древнем прошлом

Зоосфера

Неожиданная встреча на берегу реки в Воронеже обернулась для горожанина настоящим шоком. Отдыхающий заметил в воде странное существо, лишённое плавников, лап и привычной чешуи. Мужчина снял находку на видео и прислал кадры в редакцию местного издания. На записи оказалось не мифическое чудовище, а вполне реальный обитатель рек — минога.

Существор в реке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Существор в реке

Неизвестный обитатель

Миноги — древние обитатели рек, которых в народе нередко принимают за "чудищ". Их тело напоминает угря: длинное, скользкое, без привычных плавников и чешуи. Но главным отличием остаётся необычный рот, похожий на присоску, усыпанную зубами. Благодаря этому устройству минога закрепляется на теле рыбы и питается её кровью и мышцами.

Житель Воронежа столкнулся с миногой в реке Усманке, неподалёку от базы отдыха в посёлке Веневитинском. По его словам, неожиданная встреча была весьма неприятной: существо выглядело жутковато и походило скорее на кадр из фильма ужасов, чем на реального речного обитателя.

Места обитания

Несмотря на свою пугающую внешность, миноги — привычные для Воронежской области животные. Их можно встретить не только в Усманке, но и в других водоёмах региона: в реках Хопёр, Дон и Воронеж. Учёные отмечают, что эти бесчелюстные рыбы существуют миллионы лет и пережили даже динозавров.

Минога считается редким видом и во многих странах занесена в Красные книги. В России встречаются несколько видов, включая речную и украинскую. Они предпочитают чистую воду, поэтому их присутствие — своеобразный индикатор экологического состояния водоёма.

Питание существа

Основной рацион миноги — рыба. Она присасывается к телу жертвы и прогрызает кожу, после чего питается кровью, мышцами, а иногда и внутренними органами. Для рыб это часто заканчивается гибелью. Известны случаи нападений на людей, особенно в Балтийском море.

Хотя для человека укус миноги не смертелен, последствия могут быть неприятными. В ранку легко заносится инфекция, поэтому специалисты советуют обязательно обращаться к врачу, если произошёл контакт с этим паразитом.

Опасность для людей

Миноги не ядовиты и, в отличие от пираньи, редко проявляют агрессию к человеку. Но их внешний вид и способ питания вызывают у многих страх и отвращение. По словам очевидцев, встреча с этим существом в воде — испытание не из приятных.

Врачи напоминают: даже если рана от миноги кажется незначительной, пренебрегать лечением нельзя. В условиях тёплой речной воды бактерии размножаются быстро, и повреждённое место может воспалиться.

Миноги на кухне

Интересно, что в разных странах миног не только не боятся, но и считают деликатесом. В Европе их готовили ещё в Средние века. В Англии блюдо из миноги подавали к королевскому столу, а во Франции до сих пор готовят пироги с этим необычным ингредиентом.

В России традиция употребления миног также существовала. Из них варили уху, жарили или запекали. Вкус мяса считают необычным — нежным, с лёгким сладковатым оттенком. Однако из-за сокращения популяции добыча миног ограничена.

Исчезающий вид

Миноги выполняют свою роль в экосистеме. Они регулируют численность рыб, выступают частью пищевой цепи и сами становятся добычей для более крупных хищников. Учёные подчёркивают, что исчезновение этих животных может нарушить естественный баланс в реках.

Кроме того, изучение миног помогает биологам лучше понять эволюцию позвоночных. Их организм сохранил многие черты, характерные для древних рыб, что делает их живыми свидетелями далёкого прошлого.

Необычная находка в Усманке вызвала бурные обсуждения среди горожан. Кто-то увидел в существе "речного монстра", кто-то — редкого и интересного представителя фауны. На деле же встреча с миногой напомнила: в привычных реках могут скрываться существа, о которых большинство горожан почти ничего не знает.

