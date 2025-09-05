Опасный трофей: охота в Игринском районе Удмуртии закончилась тревожной находкой

29 августа неподалёку от деревни Туга был подстрелен медведь. Охота велась официально, по лицензии. Но после осмотра туши в Игринской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных выяснилось: в мясе обнаружены личинки паразита Trichinella spiralis.

Фото: commons.wikimedia.org by Malene Thyssen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бурый медведь

Что сделали ветеринары

По информации udm-info.ru, специалисты ветеринарии Удмуртии сразу провели комплекс противоэпизоотических мероприятий. Среди них:

контроль уничтожения заражённого мяса,

предупреждение охотников о риске заражения,

напоминание о необходимости обязательной проверки каждой добытой туши.

В ведомстве подчеркнули: ветсанэкспертиза дичи обязательна, ведь только так можно определить, пригодно ли мясо для употребления.

Чем опасен трихинеллёз

Инфекция передаётся человеку при употреблении заражённого мяса. Болезнь может вызвать серьёзные осложнения и даже привести к смерти. Особая опасность в том, что личинки не погибают даже при длительной термической обработке. Поэтому мясо больных животных полностью утилизируют.

Ситуация в регионе

Проблема не нова. Только в 2023 году в Удмуртии зафиксировали 10 случаев трихинеллёза у диких медведей, в том числе и в Игринском районе. Это лишний раз доказывает: пренебрегать проверкой добычи нельзя.

Уточнения

