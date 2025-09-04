Секрет долголетия кошек: одна порода кошек выделяется особым здоровьем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Домашние животные давно перестали быть лишь забавой. Сегодня кошки, собаки, птицы или даже террариумные обитатели становятся настоящими членами семьи. Но, решив завести питомца, важно понимать: ему нужен уход, внимание и забота. И если всё это есть — животное сможет радовать вас долгие годы.

Сибирская кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Borisich80, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сибирская кошка

Сколько живут кошки

Современные кошки при хорошем уходе могут прожить 13-17 лет, а иногда и больше. Всё зависит от нескольких факторов:

  • качества питания,
  • уровня активности,
  • регулярных визитов к ветеринару.

Раньше ситуация была иной: кошек чаще держали как уличных животных, поэтому они редко доживали до старости. Люди не уделяли внимания лечению и профилактике болезней. Сейчас же знания и забота позволяют продлить жизнь питомцев.

Роль хозяина

Продолжительность жизни кошки во многом похожа на человеческую: здоровый образ жизни и забота увеличивают шансы на долгую жизнь. Заботливые хозяева дарят питомцу не только комфорт, но и шанс встретить старость без болезней.

Породы-долгожители

Если вы только собираетесь завести кошку, обратите внимание на породы, которым свойственна высокая продолжительность жизни. Некоторые из них стабильно живут дольше 10 лет.

Сибирская кошка — символ крепкого здоровья

Особое место среди пород занимает сибирская кошка. Она известна своей выносливостью и сравнительно редкими проблемами со здоровьем. Но даже для такой сильной породы важен правильный уход: сбалансированное питание, внимание и забота. Только в этом случае она сохранит активность и здоровье на долгие годы.

Уточнения

Коша́чьи или ко́шки, или фели́ды (лат. Felidae), — семейство млекопитающих отряда хищных. Наиболее специализированные из хищников, приспособленные к добыванию животной пищи путём подкрадывания, подкарауливания, реже — преследования.

Сиби́рская кошка — порода полудлинношёрстных кошек. Сибирская кошка имеет полудлинную густую шерсть, не пропускающую влагу, уши среднего размера, пушистый хвост. Окрас различный. По неофициальной версии, от сибирской кошки произошла невская маскарадная кошка.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
