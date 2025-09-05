Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западные бренды одежды готовятся к реваншу: эксперт объяснил причины интереса к рынку России
Вся правда о долголетии: почему 60 секунд спорта важнее часа в фитнес-клубе
Голливудский актёр так похудел, что все хотят его накормить: вот как ему удалось скинуть 31 кг
Кочерыжки от капусты — мусор или сокровище: что с ними делать после уборки урожая
Трансферы со скандалами и Ротенберг в Динамо: как в КХЛ прошло межсезонье
Изношенный, но ценнейший: световой меч Дарта Вейдера побил все рекорды на аукционе
Мягкость оборачивается бедой: вещи, которые кондиционер превращает в тряпки уже после первой стирки
Забудьте про таблетки от укачивания в машине или самолёте, просто включите эту музыку
Мясо, рис и пряности в одном пакете: ленивый способ приготовить плов

Язык собачьего хвоста сложнее, чем кажется: что на самом деле скрыто за вилянием

2:45
Зоосфера

Виляющий хвост давно стал символом собачьей радости, но на деле этот орган куда многозначнее. Он передаёт целую гамму эмоций — от счастья до страха и агрессии.

собаки для новичков
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собаки для новичков

Радость и дружелюбие

Широкие, плавные движения расслабленного хвоста, часто в сочетании с "танцем" всей задней части тела, — верный знак, что собака счастлива и открыта для общения. В этот момент питомец чувствует себя комфортно и готов к контакту.

Неуверенность и тревога

Если хвост опущен и двигается лишь кончиком, это чаще всего говорит о подчинении или неуверенности. Обычно такие движения сопровождаются прижатыми ушами и опущенной головой — собака словно пытается уменьшить себя, избегая конфликта.

Возбуждение и агрессия

Резкое, быстрое виляние напряжённого хвоста, поднятого высоко, указывает на сильное возбуждение. Оно легко может перерасти в раздражение и агрессию. Это предупреждающий сигнал: животное требует осторожности и дистанции.

Внимание и вызов

Иногда хвост поднимается вверх и замирает почти неподвижно. Такое положение говорит о сосредоточенности или вызове. Собака наблюдает, оценивает обстановку и может готовиться к действию.

Страх и стресс

Поджатый хвост — классический признак страха. Питомец чувствует угрозу и старается выглядеть меньше, демонстрируя покорность. В такой момент лучше не настаивать на контакте.

"Правый" и "левый" хвост

Учёные выяснили: направление тоже имеет значение. Виляние вправо чаще связано с положительными эмоциями, а влево — с тревогой и негативом. Люди способны бессознательно улавливать эту разницу, хотя редко задумываются об этом.

Контекст решает всё

Хвост никогда не стоит рассматривать отдельно. Только в сочетании с положением ушей, глазами, выражением пасти и звуками можно правильно понять, что чувствует собака. Например, виляние при оскале и прижатых ушах — это вовсе не радость, а готовность защищаться.

Сигнал боли

Иногда животное виляет хвостом, испытывая дискомфорт или боль. В этих случаях движения вялые, неритмичные и "неживые". Это повод насторожиться и показать питомца ветеринару.

Язык доверия

Хозяин, умеющий читать "азбуку хвоста", получает ключ к гармоничным отношениям с собакой. Внимательность помогает избежать опасных ситуаций, а также глубже понять эмоциональный мир четвероногого друга.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Виктория Исакова тоскует по Юрию Морозу: что напомнило ей об ушедшем супруге
Энен высказалась об Алькарасе в полуфинале US Open: это не просто разница — это пропасть
Дёсны кровоточили, язык увеличился втрое, но я продолжал плыть: Ноам Ярон провёл в воде 102 часа
Отстранение Вондроушовой вызвало у легенды разочарование.
Бразилия разгромила Чили в дебютном матче Анчелотти на Маракане
Сладкая ловушка: как сахарозаменители разрушают ваш мозг – сенсационное исследование
Маленький аксессуар громче пальто: секрет главного тренда сезона
Язык собачьего хвоста сложнее, чем кажется: что на самом деле скрыто за вилянием
Пехотные подразделения армии США планируют модернизировать с помощью нейросети.
Крупнейший в мире нелегальный сайт трансляции спортивных матчей был закрыт.
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.