Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Квартира-убийца: скрытые признаки плохого воздуха, которые легко принять за усталость и аллергию
Теплые сапоги крадут здоровье ног: тайная угроза зимнего комфорта
Никто не поверит, что это не мясо: главный секрет вкуса овощной лазаньи
Спина болит не из-за кресла и матраса: настоящая причина спрятана в другом
Самый популярный пляж Франции оказался в центре скандала: вот почему его не советуют туристам
Идеальный пресс в любом возрасте: из всех вариантов выбирайте именно эту планку
Змеи идут на север: климат толкает ядовитых хищников к новым жертвам
Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса

Царь леса или криминальный элемент: почему медведь ведёт себя в тайге как бандит

3:48
Зоосфера

Мишка из сказок — добродушный простак, но у настоящего хозяина тайги характер совсем другой. За медвежьей харизмой и силой скрывается набор привычек, которые в лесу вызывают уважение, а рядом с человеком — проблемы. Ниже — "тёмная сторона" бурого, без мифов и умиления.

Медвежонок в лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Медвежонок в лесу

10 "тёмных сторон" медведя

  1. Безответственный отец. Самец участвует лишь в брачных боях и спаривании, а затем исчезает. Более того, при встрече с выводком он опасен для медвежат: устранение потомства ускоряет новую течку у самки.

  2. Жестокий кавалер. Брачные турниры — это травмы и нередко гибель соперников. Сам "ритуал" груб и настойчив: самке приходится спасаться ловкостью, иначе "медовый месяц" легко обернётся трагедией.

  3. Мать-мачеха по расписанию. Пока детёныши малы, медведица самоотверженна. Но как только подрастают — инициирует разрыв жёстко: рычит, отпугивает, подталкивает к самостоятельной жизни, не церемонясь.

  4. Невротик с паранойей. Осенью, перед берлогой, зверь запутывает следы, ходит кругами, переплывает ручьи, подходит к "спальне" задом наперёд. Ощущение постоянной слежки — часть стратегии выживания.

  5. Упрямство и наглость. Замеченная цель превращает медведя в бронепоезд. Яблоня полна паданцев? Неважно — нужно то самое яблоко наверху. Он будет трясти, ломать, злиться, но добьётся своего.

  6. Экспроприатор чужой добычи. В иерархии леса медведь играет роль "силового коллектора": приходит на "банкет" волков и забирает львиную долю. Для пастбищ это оборачивается похищениями овец, коз и даже коров.

  7. Ненасытный обжора. В период жировки суточная "норма" может тянуть на десятки тысяч килокалорий. Ради зимнего жира он ест всё, что найдёт: от ягод и овса до рыбы, грызунов и падали.

  8. Гурман-падальщик и эпизодический каннибал. Любит "выдержанную" добычу, прикапывая её "на маринад". Взрослые особи могут съесть ослабленного сородича; медведи переносят паразитов и инфекции.

  9. Пылкий, но пугливый громила. Внезапность лишает его выдержки: от резкого звука зверь может в панике "сдать нервы". При этом на короткой дистанции разгоняется до ~50 км/ч и способен атаковать, если чувствует угрозу — особенно голодный, в гон или у добычи.

  10. Тщеславный демонстратор силы. Зверю важно заявлять права на территорию: встаёт во весь рост, оставляет глубокие "зарубы" когтями, показывает габариты — немой, но недвусмысленный "дипломатический демарш".

А как насчёт "вандализма"

Байки о тотальных погромах после медвежьих визитов любят пересказывать охотники: якобы двери выломаны, окна выбиты, банки распечатаны "до пола". На деле такие налёты редки и чаще связаны с запахом падали или мусора. Медведь — не городской громила по призванию, а оппортунист, которого привлекает доступная еда.

Хитрый тактик, а не просто силач

Косолапый наблюдателен и обучаем: усваивает маршруты жертв, обходит ловушки, "простреливая" их палкой или камнем. Некоторым кажется, что зверь "помнит в лицо" обидчиков и мстит — удобная легенда, за которой обычно скрываются ошибки людей. В большинстве конфликтов инициатор — человек: привычка подкармливать, оставлять отходы, подходить к медвежатам или к добыче — все это приглашение к беде.

Уточнения

Медве́жьи (лат. Ursidae) — семейство млекопитающих отряда хищных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Авто
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Популярное
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа

Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.

Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Последние материалы
Спина болит не из-за кресла и матраса: настоящая причина спрятана в другом
Царь леса или криминальный элемент: почему медведь ведёт себя в тайге как бандит
Самый популярный пляж Франции оказался в центре скандала: вот почему его не советуют туристам
Идеальный пресс в любом возрасте: из всех вариантов выбирайте именно эту планку
Змеи идут на север: климат толкает ядовитых хищников к новым жертвам
Твой голос всегда с нами: Григорьев-Апполонов вспомнил об Игоре Сорине и его загадочной смерти
Калистеника набирает популярность: тренировки, которые ломают привычные правила фитнеса
Сила Евангелия в судьбе одного человека: апостол Тит и его наследие
Морщины наступают: осенние методики бьют по ним точечно
Нейросети решают всё? Компании бьются за специалистов с ИИ навыками
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.