Смертельное объятие акулы-молота: как рыба превращает голову в оружие

Зоосфера

Среди акул трудно найти более экзотическое существо, чем акула-молот. Её необычная форма головы всегда вызывает вопросы: зачем природе понадобился такой странный "конструкторский ход" и представляет ли эта рыба угрозу для человека?

Акула-молот под водой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Семейство с уникальной внешностью

Акула-молот — это не один вид, а целое семейство, включающее два рода и девять разновидностей. Самая крупная из них — гигантская акула-молот (Sphyrna mokarran), которая способна вырастать до шести метров. Эти акулы предпочитают тропические прибрежные воды, часто встречаются у рифов и даже выходят на мелководье, где глубина не превышает одного метра.

Чем питается "молот"

Основу рациона составляют рыбы, ракообразные и головоногие. Иногда акула нападает и на более мелких собратьев, включая акул. Однако особой слабостью молоты питают к скатам. Хищница прижимает их к дну своей плоской головой, обездвиживает, а затем откусывает плавники. При этом яд хвостоколов ей не страшен: тело акулы невосприимчиво к его токсинам.

Головной "инструмент": зачем он нужен

Форма головы акулы-молота — это настоящий многофункциональный инструмент. Она обеспечивает:

  • отличное бинокулярное зрение и возможность видеть практически на 360 градусов, включая то, что происходит позади;
  • развитое обоняние благодаря широко расставленным ноздрям;
  • высокую чувствительность к электрическим сигналам, исходящим от добычи, зарытой в песке.

Такой набор способностей делает акулу-молота одним из самых эффективных охотников океана.

Опасна ли акула-молот для человека

Несмотря на внушительные размеры и хищный образ жизни, акула-молот редко проявляет агрессию к людям. Зафиксированные нападения единичны, и лишь одно из них привело к гибели. Намного чаще эти рыбы сами становятся жертвами человека.

Главная угроза — люди

Сегодня гигантская акула-молот находится под угрозой исчезновения. Из-за медленного размножения популяции плохо восстанавливаются, а массовый вылов ради плавников привёл к критическому сокращению численности. Вид внесён в список находящихся на грани вымирания.

Судьба акулы-молота наглядно показывает: даже самые совершенные охотники океана оказываются беззащитны перед человеком.

Уточнения

Акулы-молоты (Sphyrna) — один из двух родов семейства молотоголовых акул (Sphyrnidae). Эти акулы обитают в тропических водах всех океанов. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
