Муха-зомби вживляла в людей трипаносом, меняющих личность и отбирающих разум

Маленькая, почти незаметная, но смертельно опасная — именно такой предстала муха цеце для Африки. Она оказалась страшнее львов и крокодилов, ведь её оружие — не клыки и когти, а микроскопические паразиты, превращающие жизнь в ад.

Незримый властитель саванн

Муха цеце — это не один вид, а целый род из примерно 30 разновидностей. Около двадцати из них представляют реальную угрозу для людей и скота. Отличить их от обычных мух можно по особой манере складывать крылья и длинному хоботку. Но в зоне риска времени на разглядывания нет: укус происходит быстро и незаметно, и вместе со слюной в кровь попадают опасные паразиты — трипаносомы.

Муха цеце крупным планом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Муха цеце крупным планом

Сонная болезнь: паразит с тысячей масок

Трипаносомы вызывают трипаносомоз, более известный как сонная болезнь. Сначала паразиты размножаются в крови и лимфе, питаясь готовыми веществами. Они хитро маскируются, меняя белковую оболочку, чтобы иммунитет не успел их распознать. Это позволяет им жить в организме неделями, месяцами, а иногда и годами.

Когда они добираются до мозга, начинаются расстройства сна, поведения, а затем — мучительная смерть. На поздних стадиях лечение проводят препаратами с мышьяком, но оно само по себе крайне опасно. Именно поэтому болезнь веками выкашивала целые деревни и народы.

Замкнутый круг укусов

Цепочка заражений бесконечна. Больного кусает новая муха, самке нужна кровь для развития личинки, и трипаносомы переходят к следующему хозяину. Сами цеце не болеют: живут недолго, а паразиты обитают лишь в их кишечнике и слюнных железах.

История борьбы: огонь, кровь и химия

С начала XX века человечество пыталось избавиться от цеце всеми способами. Сначала выжигали деревья, где они любят прятаться, затем истребляли копытных животных, считая их главной пищей для мух. Позже применили химию: опрыскивания, ловушки, аэрозоли. Всё это давало временный эффект — и болезнь возвращалась.

Радиация против насекомых

Революционным решением стал метод облучения. Учёные разводили миллионы самцов цеце, подвергали их радиации и выпускали в дикую природу. Самцы оставались активными, но теряли способность оплодотворять. Так как самка спаривается только один раз за жизнь и использует генетический материал постепенно, бесплодный партнёр ставил крест на будущем потомстве.

Особенности размножения, ставшие уязвимостью

Каждая самка цеце вынашивает личинку в матке, словно миниатюрная "беременность", и рождает всего одну каждые 10-12 дней. Из-за этого популяция не может быстро восстанавливаться, если в цикл вмешивается радиационный фактор. Метод оказался неожиданно действенным.

Победа науки

Результаты впечатляют: если в 1990-х число заражённых людей доходило до 40 тысяч в год, то к 2018 году их стало меньше тысячи. В некоторых регионах болезнь исчезла совсем — без тотального выжигания лесов и химии, только благодаря биотехнологиям.

История борьбы с мухой цеце — наглядное доказательство того, что даже самые древние беды можно побороть, если соединить настойчивость и науку.

Уточнения

Цеце́ (в переводе с языка тсвана — «муха», лат. Glossina) — род двукрылых из семейства Glossinidae, единственный в семействе, обитающий в экваториальной и субэкваториальной Африке. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
