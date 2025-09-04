Домашние любимцы и семейные скандалы: как эмоции хозяев влияют на здоровье питомцев

Некоторые домашние животные чувствуют эмоциональное напряжение в семье и могут заболеть из-за конфликтов между хозяевами. Об этом Pravda.Ru рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дрессировка кошки

Эксперт пояснил, что животные, особенно собаки и кошки, обладают эмпатическими способностями и воспринимают интонацию, жестикуляцию и эмоциональное состояние своих владельцев.

"Любые конфликты в присутствии питомцев поселяют тревогу и могут приводить к обострению существующих заболеваний или появлению новых. Особенно чувствительны к стрессу кошки — на фоне сильного эмоционального напряжения может развиться цистит, который лечится только устранением стрессового фона", — отметил Шеляков.

Ветеринар добавил, что постоянный стресс у животных провоцирует выброс гормонов, нарушение обмена веществ, обострение хронических заболеваний, а в некоторых случаях — даже диабет.

"Животные воспринимают эмоции так же, как маленькие дети: радость, обиду, страх. Грубая интонация, крики и активные жесты воспринимаются как раздражение, что отражается на их здоровье", — объяснил специалист.

Шеляков подчеркнул, что хозяевам важно контролировать свои эмоции в присутствии питомцев.

"Если нельзя полностью избежать семейных скандалов, лучше обсуждать конфликты спокойным голосом, без резких движений. Это снижает уровень стресса у животных и помогает сохранить их здоровье", — заключил ветеринар.