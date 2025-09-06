Существо с восемью ногами из глубин: жуткий хищник, который ест, не убивая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Если внимательно присмотреться к каменистому пруду, среди водорослей, ила и камней можно заметить удивительное существо — морского паука. На первый взгляд он выглядит как неуклюжая поделка из тонких палочек, но за этим странным обликом скрывается уникальное животное с богатой эволюционной историей.

Морское дно
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Морское дно

Кто такие морские пауки

Несмотря на название и восемь длинных ног, морские пауки не являются настоящими пауками. Они не передвигаются так же, как пауки, питаются совершенно иначе и обитают в морской среде. Учёные относят их к особой группе членистоногих, которая, как предполагается, отделилась от общего древа развития сотни миллионов лет назад.

Сегодня морские пауки входят в подтип хелицеровых, куда также относят паукообразных и мечехвостов. Однако их родство с пауками довольно далёкое — оно даже слабее, чем у клещей или скорпионов. Некоторые исследователи считают пикногонид последними представителями древней ветви, которая исчезла у большинства других форм жизни.

Питание и образ жизни

Морские пауки охотятся на мягкотелых морских животных: гидроидных полипов, актиний и мшанок. Они используют хелицеры, чтобы откусывать кусочки тканей, после чего высасывают питательные вещества с помощью хоботка, расположенного в центре головы. Интересно, что часто добыча при этом остаётся живой — морской паук лишь постепенно объедает её.

Такой способ питания отличает их от привычных хищников и делает важными участниками морских экосистем, где они выполняют роль своеобразных "собирателей" мягких тканей.

Длинноногий морской паук

В прибрежных водах Великобритании встречается около 27 видов морских пауков. Один из самых заметных — длинноногий морской паук (Nymphon gracile). Его тело всего около 10 миллиметров в длину, но ноги могут быть в три-четыре раза длиннее. Благодаря этому он выглядит особенно хрупким и воздушным, словно создан из тончайших нитей.

Этих существ часто можно увидеть среди водорослей на скалистых берегах. Несмотря на крохотные размеры тела, они довольно крупные для своей группы и считаются характерными обитателями прибрежных экосистем.

Древние и загадочные существа

Морские пауки остаются одной из самых необычных и малоизученных групп морских животных. Их странное строение и образ жизни до сих пор вызывают споры среди учёных о месте пикногонид в эволюции. При этом они прекрасно приспособились к жизни в морской среде, сохранив особенности, которые делают их уникальными среди всех членистоногих.

Уточнения

Нога́ парный орган опоры и движения человека. Филогенетически человеческая нога происходит от задних конечностей амфибий, которые, в свою очередь, произошли от плавников рыб.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
