Звуки, которые для вас норма, для кота — пытка: что на самом деле слышит питомец

Зоосфера

Кошки кажутся независимыми и уверенными в себе, но на деле это очень осторожные животные. Их настороженность — результат сильных инстинктов самосохранения. И хотя люди чаще всего боятся неопределённости, у пушистых питомцев есть вполне конкретные страхи, способные заставить их броситься наутёк.

кошка на кухонном гарнитуре
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка на кухонном гарнитуре

Вода и мокрая шерсть

Существует стереотип, что кошки панически боятся воды. На самом деле это не совсем так. Многие мурлыки сами забираются в тазики или ванночки, если там немного жидкости. Настоящее раздражение вызывает именно мокрая шерсть: она становится тяжёлой, дольше сохнет и доставляет животному сильный дискомфорт.

Резкие звуки

Одним из главных кошачьих страхов остаётся шум. Пылесос, хлопки, взрывы петард или громкие голоса — всё это воспринимается как угроза. Чуткий слух питомцев делает даже привычные для человека звуки слишком резкими и пугающими.

Незнакомые люди и собаки

Кошки не любят вторжение на свою территорию. Появление незнакомцев или собак может вызвать у них стресс, а в некоторых случаях — агрессивное поведение. Они прячутся, стараются наблюдать из укрытия или начинают защищать своё пространство.

Перемены в доме

Любые изменения — перестановка мебели, ремонт, новый запах или даже переезд — способны вызвать у животного тревогу. Привязанность к привычной среде у кошек очень сильна, и резкие перемены нарушают чувство безопасности.

Отвага вопреки страхам

Несмотря на пугливость, кошки умеют проявлять смелость. Известны случаи, когда питомцы вставали на защиту котят или даже хозяев, демонстрируя удивительное сочетание осторожности и храбрости.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
