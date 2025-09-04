Выражая нежность, вы разрушаете доверие: главная ошибка в общении с кошкой

Кошки кажутся самыми трогательными созданиями: мягкая шерстка, нежные лапки, выразительные глаза и очаровательная мордочка буквально притягивают к себе. Хозяевам сложно удержаться от желания прижать любимца к груди или осыпать поцелуями.

Фото: commons.wikimedia.org by Kitten1234wiki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Котёнок

Однако не все питомцы разделяют эту форму проявления чувств. Для человека поцелуй — символ нежности, а для кошки он может восприниматься совсем иначе.

Почему кошки тянутся к лицу хозяина

Иногда мурлыки сами прикасаются носом к человеку. Чаще всего это связано с любопытством: животное чувствует запах еды и пытается понять, чем вкусным делился хозяин, но без него. Ещё один вариант — проверка "своего": коту важно убедиться, что человек по-прежнему пахнет знакомо. Если же запах изменился, питомец может попытаться "обновить метку" своим ароматом.

Как кошки воспринимают поцелуи

Когда человек наклоняется слишком близко и тянется лицом к мордочке, кошка может почувствовать угрозу. Для неё большое приближающееся лицо выглядит пугающе, а громкий чмокающий звук иногда воспринимается как вызов или агрессивный сигнал.

В результате многие животные не получают удовольствия от таких жестов. Часть кошек терпит, понимая, что хозяин не причинит вреда, но внутренне ждёт момента, когда "обнимашки" закончатся.

Как лучше выражать любовь к питомцу

Если хочется показать коту свою привязанность, лучше выбрать те способы, которые ему действительно приятны:

мягко погладить по спине или за ушком;

почесать подбородок или шею;

позволить животному самому выбрать момент близости.

Такое внимание кошки воспринимают гораздо спокойнее, и оно укрепляет доверие между питомцем и хозяином.

