Ветеринары опускают руки: три болезни собак, перед которыми медицина бессильна

2:22
Зоосфера

Среди владельцев собак разговоры о болезнях чаще всего начинаются с бешенства. Эта инфекция известна даже тем, кто никогда не держал животных, ведь она смертельно опасна не только для питомцев, но и для человека. Однако собакам угрожают и другие вирусы, о которых важно помнить каждому хозяину.

Щенок на приёме у ветеринара
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Щенок на приёме у ветеринара

Бешенство

Опаснейшая вирусная инфекция передаётся через слюну при укусе. Болезнь поражает нервную систему и вызывает воспаление головного и спинного мозга. Современная медицина не располагает средствами лечения бешенства: спасти животное невозможно. Единственный способ уберечь любимца — ежегодная вакцинация.

Заражённая собака может резко измениться в поведении. Среди характерных признаков: беспричинный лай, пугливость или, наоборот, агрессия, боязнь света, обильное слюноотделение, потеря аппетита.

Чума плотоядных

Вирус чумы распространяется воздушно-капельным путём и поражает разные системы организма: дыхательную, пищеварительную и нервную. Болезнь развивается стремительно и часто заканчивается гибелью животного. Лечение возможно только в самом начале заболевания, поэтому хозяину нужно внимательно следить за любыми подозрительными симптомами.

Парвовирусный энтерит

Особенно опасен этот вирус для щенков. Инфекция передаётся при контакте с заражёнными собаками и вызывает тяжёлые нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Заболевание сопровождается рвотой, поносом, сильным обезвоживанием. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы на выздоровление, но болезнь часто протекает тяжело.

Профилактика — главный способ защиты

Объединяет все три болезни одно — они могут иметь смертельные последствия. При этом современные ветеринарные клиники располагают вакцинами, которые помогают сформировать у собак устойчивый иммунитет.

Регулярная профилактика, внимательное отношение к изменениям поведения и своевременное обращение к врачу позволяют снизить риски до минимума. Для хозяина забота о здоровье питомца — это не только проявление любви, но и реальная защита всей семьи.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
