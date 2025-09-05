Не трогай птенца — иначе он погибнет? Как миф мешает спасать природу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Вы наверняка слышали предупреждение, что нельзя трогать птенца или детёныша, иначе мать его бросит. Эта идея кажется логичной, но научные данные показывают совсем другое.

Птенец, упавший с дерева, в ладони человека
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Птенец, упавший с дерева, в ладони человека

Что говорит наука

У птиц обоняние развито слабо. Они узнают своих птенцов по внешнему виду и крикам. Даже если человек дотронется до малыша, родители продолжают его кормить.

"Детеныши животных, с которыми обращаются биологи, обычно воссоединяются со своими матерями, которых, кажется, не беспокоит человеческий запах", — говорит биолог Элизабет Мэннинг.

У млекопитающих действует тот же принцип: материнский инстинкт сильнее постороннего запаха.

"У молодых оленей есть рядом с пазухами железа, которая выделяет специфический запах", — уточнил директор центра реабилитации диких животных Афины Жиль Мойн.

Случаи отказа от детёнышей происходят крайне редко и чаще связаны с реальной угрозой или сильным стрессом, а не с прикосновением человека.

Откуда миф

Эта идея активно распространялась во Франции в 1970-х годах Национальным управлением лесов (ONF). Её цель была практичной: отговорить людей от вмешательства в дикую природу. Но результат оказался противоположным — люди стали забирать детёнышей, думая, что "обрекли их" своим прикосновением.

Таким образом, миф сформировался как предостережение, но укоренился и стал восприниматься буквально.

Что делать, если нашли детёныша

• В большинстве случаев мать рядом и вернётся, как только вы уйдёте. Лучше спокойно отойти и не мешать.
• Если животное в опасности (например, на дороге) или птенец лежит совсем рядом с гнездом, можно осторожно переместить его в безопасное место. Делать это стоит в перчатках или через ткань, чтобы не повредить и не заразить.
• Лучшее решение — связаться с центром реабилитации диких животных. Специалисты подскажут, что делать в конкретной ситуации.
• Если переживаете, можно вернуться через несколько часов: скорее всего, мать уже забрала детёныша.

Главное правило: не паниковать и не вмешиваться без необходимости. В большинстве случаев малышу помогает его собственная мать, а не человек.

Уточнения

Птене́ц — в орнитологии название птичьего детёныша. Как и другие детёныши, птенцы отличаются неуклюжим телосложением, относительно крупной головой, крупным клювом и большими глазами.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
