Кажется мелочью — а на деле сокращает жизнь: привычки, которые вредят собакам

Мы все хотим, чтобы наш пёс был счастливым и прожил долгую жизнь. Но иногда, сами того не замечая, совершаем ошибки, которые могут негативно сказаться на его здоровье и даже сократить продолжительность жизни. Это не связано с отсутствием любви — скорее с привычками, невнимательностью или слабостью перед умоляющим взглядом питомца.

Что укорачивает жизнь собак

1. Перекармливание и лишний вес

Ожирение у собак встречается очень часто. Лишние килограммы повышают риск диабета, проблем с суставами и артрита. Снижается подвижность, качество жизни и продолжительность. Поддерживать оптимальный вес помогают сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Лучший советчик в этом вопросе — ветеринар.

2. "Человеческая" еда

Хозяевам бывает трудно отказать питомцу в кусочке со стола. Но специи, жареное и многие продукты для собак токсичны. Они не дают пользы, а иногда приводят к серьёзным проблемам. Чтобы защитить питомца, важно придерживаться подходящего рациона и не заменять корм "человеческой" едой.

3. Редкие визиты к ветеринару

Даже если собака выглядит здоровой, профилактические осмотры один-два раза в год крайне важны. Только анализы и осмотр помогут выявить скрытые болезни. Сюда же входят обязательные прививки, обработка от паразитов и стерилизация. Профилактика всегда лучше лечения.

4. Проблемы с зубами

Болезни зубов и дёсен встречаются у более чем 80 % взрослых собак. Бактерии и налёт приводят к воспалениям, боли, а затем и к проблемам с сердцем или почками. Решение простое — регулярная чистка зубов и уход за полостью рта.

5. Отсутствие обработки от паразитов

Блохи и клещи активны круглый год. Они не только доставляют дискомфорт, но и переносят опасные инфекции. Поэтому важно помнить о регулярной дегельминтизации и защите питомца независимо от сезона.

6. Недостаток физической и умственной нагрузки

Прогулки нужны не только для туалета. Собаке требуется активность и игры, чтобы поддерживать здоровье, вес и психику. Движение и разрядка делают питомца счастливым и помогают ему прожить дольше.

Соба́ка или дома́шняя соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

