Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замок XII века всплыл из Каспийских глубин: что скрывает исчезающее море
Бесплатные рейсы внутри страны: новая программа сделает путешествия по Таиланду доступнее
Итальянцы бы обзавидовались: превращаем обычную картошку в роскошную карбонару с беконом и сыром
Энергетики маскируют усталость, но не лечат её: что происходит на самом деле
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Скрытые последствия: чем опасны удары мячом по лицу
Скатерть — дань традиции или излишняя деталь? Скрытый смысл привычки, от которой давно отказались
Обмануть возраст: Мария Погребняк раскрыла способы выглядеть на 15 лет моложе
Холод близко, а урожай под рукой: секрет квартирного сада — зелень радует даже в хрущёвке

Кошка чешется, даже если нет блох: 8 причин, которые вы могли не учесть

3:43
Зоосфера

Если кошка начинает навязчиво чесаться, кусать или вылизывать шерсть, это сигнал о том, что с её кожей или здоровьем что-то не так. Игнорировать такие признаки нельзя — лучше как можно скорее показать питомца ветеринару.

Кошка чешется
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка чешется

На что обратить внимание

Поводом для тревоги могут стать:

  • интенсивный зуд и постоянные расчесы,

  • выпадение шерсти и проплешины,

  • покраснение или сухость кожи,

  • неприятный запах от кожи,

  • появление корок, прыщей или акне,

  • чрезмерное вылизывание отдельных участков.

Эти проявления часто указывают на кожные заболевания или аллергии.

Самые распространённые причины проблем с кожей у кошек

1. Блохи и клещи

Даже одна-две блохи означают, что паразитов в доме может быть сотни. Их слюна вызывает сильный зуд и аллергию, приводя к расчесам, ранам и мелким корочкам на спине. Важно регулярно проводить профилактику — использовать противоблошиные средства, стирать подстилки, чистить пылесосом дом.

2. Чесотка

Вызывается микроскопическими клещами. Симптомы: сильный зуд, покраснение, облысение вокруг морды, век, шеи и спины. Лечится противопаразитарными препаратами. На время лечения стоит изолировать кошку от других животных и тщательно обрабатывать её вещи.

3. Аллергия на окружающую среду

Пыль, пыльца, бытовая химия и даже трава могут вызывать зуд и вылизывание шерсти. Животное начинает терять шерсть на отдельных участках. Чтобы выявить аллерген, стоит наблюдать, когда именно появляются симптомы, и обсудить это с ветеринаром.

4. Облысение из-за стресса

Кошки могут вылизывать себя "до дыр" при тревоге или изменении привычной среды. Часто страдают спина и живот. Важно выяснить источник стресса и помочь питомцу адаптироваться.

5. Акне

Прыщи и чёрные точки на подбородке — это кошачье акне. Оно вызывает зуд, и животное может дополнительно травмировать кожу. Точная причина неизвестна, но часто связано с аллергией или снижением иммунитета.

6. Пищевая аллергия

Зуд в области головы, шеи и спины может указывать на реакцию на корм. Диагноз ставится методом исключения под контролем ветеринара, который подбирает специальную диету. Самостоятельно менять рацион нельзя.

7. Абсцессы

После драк и мелких травм у кошек часто возникают гнойники. Они выглядят как болезненные опухоли, заполненные гноем. Лечение включает вскрытие и обработку, иногда — курс антибиотиков.

8. Дерматофития (стригущий лишай)

Очень заразное грибковое заболевание, опасное и для людей. Симптомы — красные круглые пятна, выпадение шерсти, корки. Требует срочного обращения к ветеринару, обработки жилища и дезинфекции всех вещей кошки.

Что можно сделать хозяину

  • Регулярно проводить обработку от блох и клещей.

  • Следить за чистотой подстилки, домика и игрушек.

  • Мыть миски и менять воду каждый день.

  • При подозрении на аллергию или грибок — сразу обращаться к врачу.

Здоровье кожи и шерсти — это зеркало общего состояния организма кошки. Поэтому любые изменения — от перхоти до облысений — повод для внимательного отношения.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Еда и рецепты
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Военные новости
Индийский триумф: как С-400 превратил воздушную войну в одностороннюю игру
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Замок XII века всплыл из Каспийских глубин: что скрывает исчезающее море
Бесплатные рейсы внутри страны: новая программа сделает путешествия по Таиланду доступнее
Итальянцы бы обзавидовались: превращаем обычную картошку в роскошную карбонару с беконом и сыром
Энергетики маскируют усталость, но не лечат её: что происходит на самом деле
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Скрытые последствия: чем опасны удары мячом по лицу
Кошка чешется, даже если нет блох: 8 причин, которые вы могли не учесть
Скатерть — дань традиции или излишняя деталь? Скрытый смысл привычки, от которой давно отказались
Обмануть возраст: Мария Погребняк раскрыла способы выглядеть на 15 лет моложе
Холод близко, а урожай под рукой: секрет квартирного сада — зелень радует даже в хрущёвке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.