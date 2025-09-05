Кошка чешется, даже если нет блох: 8 причин, которые вы могли не учесть

Если кошка начинает навязчиво чесаться, кусать или вылизывать шерсть, это сигнал о том, что с её кожей или здоровьем что-то не так. Игнорировать такие признаки нельзя — лучше как можно скорее показать питомца ветеринару.

На что обратить внимание

Поводом для тревоги могут стать:

интенсивный зуд и постоянные расчесы,

выпадение шерсти и проплешины,

покраснение или сухость кожи,

неприятный запах от кожи,

появление корок, прыщей или акне,

чрезмерное вылизывание отдельных участков.

Эти проявления часто указывают на кожные заболевания или аллергии.

Самые распространённые причины проблем с кожей у кошек

1. Блохи и клещи

Даже одна-две блохи означают, что паразитов в доме может быть сотни. Их слюна вызывает сильный зуд и аллергию, приводя к расчесам, ранам и мелким корочкам на спине. Важно регулярно проводить профилактику — использовать противоблошиные средства, стирать подстилки, чистить пылесосом дом.

2. Чесотка

Вызывается микроскопическими клещами. Симптомы: сильный зуд, покраснение, облысение вокруг морды, век, шеи и спины. Лечится противопаразитарными препаратами. На время лечения стоит изолировать кошку от других животных и тщательно обрабатывать её вещи.

3. Аллергия на окружающую среду

Пыль, пыльца, бытовая химия и даже трава могут вызывать зуд и вылизывание шерсти. Животное начинает терять шерсть на отдельных участках. Чтобы выявить аллерген, стоит наблюдать, когда именно появляются симптомы, и обсудить это с ветеринаром.

4. Облысение из-за стресса

Кошки могут вылизывать себя "до дыр" при тревоге или изменении привычной среды. Часто страдают спина и живот. Важно выяснить источник стресса и помочь питомцу адаптироваться.

5. Акне

Прыщи и чёрные точки на подбородке — это кошачье акне. Оно вызывает зуд, и животное может дополнительно травмировать кожу. Точная причина неизвестна, но часто связано с аллергией или снижением иммунитета.

6. Пищевая аллергия

Зуд в области головы, шеи и спины может указывать на реакцию на корм. Диагноз ставится методом исключения под контролем ветеринара, который подбирает специальную диету. Самостоятельно менять рацион нельзя.

7. Абсцессы

После драк и мелких травм у кошек часто возникают гнойники. Они выглядят как болезненные опухоли, заполненные гноем. Лечение включает вскрытие и обработку, иногда — курс антибиотиков.

8. Дерматофития (стригущий лишай)

Очень заразное грибковое заболевание, опасное и для людей. Симптомы — красные круглые пятна, выпадение шерсти, корки. Требует срочного обращения к ветеринару, обработки жилища и дезинфекции всех вещей кошки.

Что можно сделать хозяину

Регулярно проводить обработку от блох и клещей.

Следить за чистотой подстилки, домика и игрушек.

Мыть миски и менять воду каждый день.

При подозрении на аллергию или грибок — сразу обращаться к врачу.

Здоровье кожи и шерсти — это зеркало общего состояния организма кошки. Поэтому любые изменения — от перхоти до облысений — повод для внимательного отношения.

