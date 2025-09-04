Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трагедия в овощном отсеке: как обычный конденсат лишает вас хрустящего салата
Из недостатка — в оружие: странные приёмы кореянок, которые превращают несовершенства в главный плюс
Ремонт и строительство автомобильных дорог: почему заказы сократились на 25%
Ветеринары опускают руки: три болезни собак, перед которыми медицина бессильна
Катализатор будущего: учёные нашли способ перерабатывать пластиковые отходы в топливо
Ковентри побеждает: в Британии нашли место, покорившее путешественников
Фулбоди или сплит: какой вид тренировок выбрать, чтобы шокировать мышцы
Эко-уборка: аллергия отступает, кошелек радуется — откровения клининговой компании
Презираю это в себе: Катя Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности

Питомец в переноске, хозяйка с билетом — но именно мяуканье стало самым дорогим звуком поездки

4:48
Зоосфера

В конце августа на одном из маршрутов французской железнодорожной компании SNCF произошёл необычный случай, который вызвал горячие обсуждения в соцсетях. Пассажирка поезда Париж — Ванн получила штраф в 110 евро за то, что её кот Моне, ехавший в переноске, слишком громко мяукал и, по мнению других пассажиров, мешал спокойствию в вагоне.

Кошка в переноске
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в переноске

Поездка, обернувшаяся конфликтом

Хозяйка животного Камилла вместе со своим спутником Пьером приобрела отдельный билет для питомца, что является обязательным условием при перевозке животных во французских поездах. Стоимость такого билета составляет всего 7 евро. Однако даже при соблюдении правил Камилла столкнулась с претензиями.

Несколько пассажиров пожаловались на "шумного соседа" и попросили сотрудника железной дороги принять меры. Представитель SNCF, не предложив хозяйке иного решения, выписал штраф.

Камилла была возмущена ситуацией и отказалась пересаживаться в другой вагон, заявив, что подобное наказание несправедливо.

"Мы почувствовали два мощных удара, а когда посмотрели в воду, увидели двух косаток и полностью разрушенный руль", — рассказал изданию капитан одного из атакованных судов.

Правила и реальность

Железнодорожные компании Франции достаточно строго регулируют перевозку домашних животных. Для собак и кошек весом до 6 кг обязательна переноска, размещаемая под сиденьем или на коленях у хозяина. Если животное крупнее, необходимо покупать полноценный билет. Формально Камилла всё сделала правильно: кот находился в переноске, билет был оплачен.

Однако правила отдельно оговаривают, что животные не должны мешать другим пассажирам. В данном случае именно эта формулировка и стала причиной штрафа.

Повторяющиеся спорные случаи

История Камиллы — не единственный пример подобных конфликтов во Франции. Только в этом году СМИ сообщали минимум о трёх случаях, когда пассажиры получали штрафы за ситуации, не связанные напрямую с нарушением правил перевозки или безопасности.

Зимой мужчину наказали за обмен местами с другим пассажиром, а весной штраф выписали женщине, которая купила билет уже после отправления поезда, объясняя это тяжёлой болезнью. Эти случаи вызывают общественный резонанс, ведь речь идёт о ситуациях, когда формальное соблюдение правил вступает в противоречие со здравым смыслом.

Что думают пассажиры и эксперты

Мнения французов разделились. Одни считают, что перевозчик прав, ведь интересы большинства пассажиров должны быть в приоритете. Другие убеждены, что такие меры излишни и превращают железнодорожное путешествие в источник стресса.

Общественные организации по защите прав пассажиров и животных подчёркивают, что компаниям важно искать баланс. С одной стороны — обеспечение комфорта в салоне, с другой — права владельцев, которые добросовестно выполняют требования.

Возможные последствия

Скандал с котом Моне может подтолкнуть SNCF к уточнению правил и введению дополнительных разъяснений. К примеру, компания может прописать более чёткие критерии допустимого поведения животных или предусмотреть возможность пересадки в отдельный вагон при жалобах пассажиров.

Эксперты в области транспортного права отмечают, что прозрачность и предсказуемость правил — главный инструмент предотвращения подобных ситуаций. Иначе каждая поездка с питомцем будет превращаться в лотерею: попадётся ли понимающий контролёр или строгий формалист.

Баланс интересов

Случай с Камиллой показывает, насколько хрупким может быть баланс между формальными правилами и человеческим отношением. Для владельцев животных поездки в поезде часто становятся стрессом: животные реагируют на шум, запахи и незнакомую обстановку. Полностью исключить звуки от питомца в таких условиях практически невозможно.

Тем временем для транспортных компаний важно поддерживать репутацию и демонстрировать одинаковый подход ко всем клиентам. Когда правила применяются слишком жёстко, это может подорвать доверие пассажиров и привести к критике в СМИ.

История с котом в поезде Париж — Ванн стала очередным напоминанием о том, что даже мелочи способны вызвать большой резонанс. Она показывает: формальные правила иногда нуждаются в гибкости, а человеческое понимание может оказаться важнее сухих инструкций.

Уточнения

Дома́шние пито́мцы — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее
Садоводство, цветоводство
Золотые плоды, которые переживают холод и делают дом теплее
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Популярное
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным

В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.

Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Последние материалы
Презираю это в себе: Катя Гордон рассказала, чем недовольна в своей внешности
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Цифровая амнезия: как гаджеты стирают память быстрее болезней
Овощи-оборотни: сладкая ловушка, из-за которой фигура так и не становится стройной
Нежный омлет, как в ресторане: вот какой секретный ингредиент используют повара
Питомец в переноске, хозяйка с билетом — но именно мяуканье стало самым дорогим звуком поездки
Токийский отель ужасов: гостья нашла под кроватью кошмар, разрушивший её жизнь - Япония небезопасна
Болезнь Паркинсона в легкой дреме: учёные раскрыли скрытый механизм гибели клеток мозга
Необычные приёмы Ксении Собчак: как она заставила протестующего сына слушаться
Экономический компас: куда движется ВВП России? Прогнозы Центробанка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.