Морские хищники объявили охоту на флот: яхты против черно-белых хищников — моряки бьют тревогу

В Гибралтарском проливе произошло очередное столкновение людей и дикой природы, ставшее поводом для тревоги среди владельцев яхт и экспертов. В конце августа у берегов Испании косатки атаковали сразу два частных судна, что вновь привлекло внимание к необычному и опасному поведению этих морских хищников.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Косатка атакует яхту

Нападение у берегов Испании

Инциденты случились вечером 31 августа недалеко от района О-Грове. Две яхты почти одновременно подверглись нападению группы косаток. Сначала команда одного судна ощутила мощные удары. Когда моряки выглянули за борт, они заметили двух животных и увидели, что руль оказался полностью выведен из строя.

Капитан позже рассказал журналистам:

"Мы почувствовали два мощных удара, а когда посмотрели в воду, увидели двух косаток и полностью разрушенный руль", — сказал капитан атакованного судна.

На втором судне ситуация оказалась ещё опаснее. Члены команды признались, что испытали настоящий ужас, когда поняли, что косатки бьют по корпусу намеренно. Удар оказался настолько сильным, что на борту появилась пробоина, и яхту пришлось экстренно буксировать в порт.

Новая привычка хищников

Ученые уже несколько лет наблюдают за тем, что косатки в районе Пиренейского полуострова ведут себя необычно. По словам морского биолога Алекса Зербини, это похоже на новую форму культурного поведения внутри популяции.

"Такое поведение косаток — новая культурная традиция", — считает морской биолог Алекс Зербини.

С мая 2020 года в испанских и португальских водах зарегистрировано более 500 нападений на суда. И если поначалу это выглядело как случайность, то теперь специалисты уверены: животные делают это целенаправленно.

Возможная причина агрессии

Некоторые исследователи предполагают, что толчком к подобной агрессии стала травма одной из самок. По мнению биологов, группа косаток могла выработать своеобразную форму "мести". С 2020 года подобные атаки становятся регулярными, а за последние пять лет животные уже потопили шесть судов.

Такая "традиция" передается от взрослых особей к молодым. Ученые фиксировали случаи, когда взрослые косатки демонстрировали технику ударов по рулям и корпусам яхт своим сородичам, словно обучая их.

Действия властей

Из-за частоты инцидентов власти Испании усилили контроль за акваторией и предупреждают капитанов об опасности. Морякам рекомендуют при встрече с косатками не пытаться убегать или совершать резкие манёвры, а напротив — выключить двигатель и подождать, пока животные потеряют интерес.

Эта мера помогает в большинстве случаев, но не всегда спасает от повреждений. Известны ситуации, когда даже остановленное судно подвергалось сильным ударам.

Косатки как охотники

Косатки — одни из самых умных и организованных хищников океана. Они умеют действовать сообща, применять сложные стратегии охоты и даже использовать хитрые приёмы, напоминающие тактику. Наблюдения за ними показывают, что у отдельных популяций могут формироваться уникальные культурные привычки. Например, одни группы охотятся только на тюленей, другие — на рыб, третьи — на крупных китов. Теперь же испанские ученые сталкиваются с новой реальностью: косатки научились нападать на суда.

Что ждёт моряков

Эксперты пока не могут предсказать, к чему приведет такая эволюция поведения. Одни считают, что через несколько лет "мода" на атаки может исчезнуть сама собой, как это уже происходило с другими необычными привычками животных. Другие же полагают, что агрессия к лодкам может закрепиться надолго, став угрозой для навигации в регионе.

В любом случае яхтсменам, отправляющимся в воды у Испании и Португалии, стоит быть предельно внимательными. Каждое столкновение с этими морскими хищниками не только пугает, но и может обернуться серьёзными повреждениями судна.

Уточнения

Коса́тка — вид китообразных из семейства дельфиновых (дельфинов) парвотряда зубатых китов.

