Ваша собака знает будущее: как читать знаки, которые питомец подаёт каждый день

Собаки сопровождают человека тысячи лет, и за это время вокруг них появилось множество примет и поверий. Обычно о мистических знаках говорят, вспоминая кошек, особенно чёрных, но и собаки, по народным наблюдениям, нередко подают сигналы, которые будто бы предупреждают хозяина о грядущих событиях.
Питомцы чувствуют атмосферные изменения лучше многих приборов. Их поведение часто связывают с предвестниками погоды:
Если здоровый пёс вдруг начинает скулить и отказывается от еды, это считалось знаком скорых стихийных бедствий или других неприятностей.
Интуиция у собак развита не хуже, чем у кошек, поэтому многие народные приметы связывают их поведение с будущими событиями.
Принес в дом сухую кость или палку — лучше отложить поездку, дорога может обернуться неприятностями.
Облизывает ноги хозяину перед выходом — поездка окажется неудачной.
Сходил "по нужде" на своей подстилке — к проблемам в личной жизни.
Укусил хозяина за ногу — ждите неприятностей на работе, за другую часть тела — возможное предательство.
Завыл без причины — к беде. Если при этом поднял голову — к пожару. А если выбрал конкретное окно — в опасности тот, кто живёт в этой комнате.
Начал раскачиваться, стоя на месте, — к внезапной поездке. Кувыркается у порога — к гостям издалека.
Не только плохое может предвещать собака. Считается, что встреча с тремя белыми псами подряд сулит человеку большую удачу и благополучие.
Такие поверья не имеют научных подтверждений, но они живут в культуре и по сей день, отражая тесную связь человека и его верного спутника.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
