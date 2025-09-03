Ваша собака знает будущее: как читать знаки, которые питомец подаёт каждый день

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Собаки сопровождают человека тысячи лет, и за это время вокруг них появилось множество примет и поверий. Обычно о мистических знаках говорят, вспоминая кошек, особенно чёрных, но и собаки, по народным наблюдениям, нередко подают сигналы, которые будто бы предупреждают хозяина о грядущих событиях.

Умная собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умная собака

Собаки и перемены погоды

Питомцы чувствуют атмосферные изменения лучше многих приборов. Их поведение часто связывают с предвестниками погоды:

  • собака, которая ест снег, предсказывает метель;
  • сворачивается клубком — к похолоданию, растянулась — к потеплению;
  • закапывается в сугроб — к сильным морозам;
  • жует траву или лезет в воду — к дождю;
  • валяется в грязи — к ливню;
  • прижимается к человеку — к непогоде или к трудностям в финансовой сфере.

Если здоровый пёс вдруг начинает скулить и отказывается от еды, это считалось знаком скорых стихийных бедствий или других неприятностей.

Приметы и предостережения

Интуиция у собак развита не хуже, чем у кошек, поэтому многие народные приметы связывают их поведение с будущими событиями.

  1. Принес в дом сухую кость или палку — лучше отложить поездку, дорога может обернуться неприятностями.

  2. Облизывает ноги хозяину перед выходом — поездка окажется неудачной.

  3. Сходил "по нужде" на своей подстилке — к проблемам в личной жизни.

  4. Укусил хозяина за ногу — ждите неприятностей на работе, за другую часть тела — возможное предательство.

  5. Завыл без причины — к беде. Если при этом поднял голову — к пожару. А если выбрал конкретное окно — в опасности тот, кто живёт в этой комнате.

  6. Начал раскачиваться, стоя на месте, — к внезапной поездке. Кувыркается у порога — к гостям издалека.

Знак удачи

Не только плохое может предвещать собака. Считается, что встреча с тремя белыми псами подряд сулит человеку большую удачу и благополучие.

Такие поверья не имеют научных подтверждений, но они живут в культуре и по сей день, отражая тесную связь человека и его верного спутника.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
