Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов

Домашний рацион для собаки — тема, которая вызывает много вопросов у владельцев. Одни полагают, что готовить питомцу можно по тем же принципам, что и для себя, другие тщательно изучают рекомендации ветеринаров. На самом деле правильный подход лежит где-то посередине: еда должна быть натуральной, но с учётом потребностей организма животного.
Овощи полезны для собак, но их количество должно быть ограниченным. Ветеринары советуют включать их в объёме не более 5-10 % от общей массы рациона. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить питомца клетчаткой, которая поддерживает здоровое пищеварение и благоприятно влияет на общее самочувствие.
Подавать их можно как в сыром виде, так и после термической обработки. Хорошо подходят тыква, морковь, огурец, сельдерей и кабачок без кожицы и семян. Также допустимо давать немного брокколи или цветной капусты — но не более 10-15 граммов за раз. Бобовые обязательно вымачивают и варят, чтобы избежать проблем с желудком.
Есть и те овощи, которые категорически противопоказаны собакам. Они способны вызвать серьёзное отравление или нарушить работу органов:
Все остальные овощи, не входящие в список запрещённых, можно использовать, но в разумных количествах. Чрезмерное увлечение даже разрешёнными продуктами может привести к расстройству пищеварения или нежелательным реакциям.
Правильное сочетание мяса, каш и небольшого количества овощей позволит составить для собаки сбалансированный рацион, полезный и безопасный.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
