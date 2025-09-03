Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Теннисный закат Медведева? Раскрыт главный секрет его будущего на корте
Всего в мае выпущено в продажу макулатуры о сыщиках 743 300 экземпляров… — писала газета Раннее утро 4 сентября 1908 года
Минимум застолий: как Собчак отказалась от алкоголя в отпуске и что из этого вышло
Свободный агент в бегах: что стоит за исчезновением капитана сборной Мексики Очоа
Золотое сияние из глубин: у берегов Аляски найдено нечто невероятное
Украинка увлеклась запрещенным веществом и вылетела из UFC
Потрескавшиеся помидоры — сигнал SOS от огорода
Миллионер ограбил ребёнка на US Open и поплатился своей репутацией в мире бизнеса
Легенда Олимпийских игр продаёт свои золотые медали и бежит из США, чтобы начать всё сначала

Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов

1:58
Зоосфера

Домашний рацион для собаки — тема, которая вызывает много вопросов у владельцев. Одни полагают, что готовить питомцу можно по тем же принципам, что и для себя, другие тщательно изучают рекомендации ветеринаров. На самом деле правильный подход лежит где-то посередине: еда должна быть натуральной, но с учётом потребностей организма животного.

собака и овощи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака и овощи

Роль овощей в рационе

Овощи полезны для собак, но их количество должно быть ограниченным. Ветеринары советуют включать их в объёме не более 5-10 % от общей массы рациона. Этого вполне достаточно, чтобы обеспечить питомца клетчаткой, которая поддерживает здоровое пищеварение и благоприятно влияет на общее самочувствие.

Как правильно предлагать овощи

Подавать их можно как в сыром виде, так и после термической обработки. Хорошо подходят тыква, морковь, огурец, сельдерей и кабачок без кожицы и семян. Также допустимо давать немного брокколи или цветной капусты — но не более 10-15 граммов за раз. Бобовые обязательно вымачивают и варят, чтобы избежать проблем с желудком.

Запрещённые продукты

Есть и те овощи, которые категорически противопоказаны собакам. Они способны вызвать серьёзное отравление или нарушить работу органов:

  • чеснок и лук;
  • сырой картофель;
  • редис;
  • острый перец (чили).

Ограничения и осторожность

Все остальные овощи, не входящие в список запрещённых, можно использовать, но в разумных количествах. Чрезмерное увлечение даже разрешёнными продуктами может привести к расстройству пищеварения или нежелательным реакциям.

Правильное сочетание мяса, каш и небольшого количества овощей позволит составить для собаки сбалансированный рацион, полезный и безопасный.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Экономика и бизнес
Казахстан вскрыл золотую жилу: находка, которая может перевернуть мировой рынок
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Трансферная драма: Марсель теряет Гбохо, но готовит сюрприз
76 километров до трагедии: как активисты чуть не сорвали этап велогонки
Жадность на заправке — и машина страдает: когда желание сэкономить превращается в риск
Карцинское ущелье: Северная Осетия хранит водопад с идеальным кругом в скале
Телефон работает идеально, но его можно сдать как брак: парадокс новой реальности
Три секретных врага вашей кухни: вот почему даже просторное помещение становится тесным
Священник раскрыл правду: что случилось с храмом, который строила Бузова
Овощи с вашей тарелки могут отравить собаку: полный список запрещённых продуктов
Жёлтые листья — ещё не приговор: огурцы можно заставить плодоносить дальше
Арбуз после заката: что на самом деле произойдёт с вашим телом, если съесть кусочек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.