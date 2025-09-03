Неприятный сюрприз от кошки — это только начало: чем на самом деле опасно игнорирование лотка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Причина, по которой кошка вдруг начинает игнорировать лоток, нередко ставит хозяев в тупик. Особенно если речь идёт о животном, которое прежде исправно ходило "по правилам". Поведение может быть временным или стать постоянным, и за этим почти всегда скрывается логичное объяснение.

Кошка в лотке
Фото: flickr.com by MiNe, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кошка в лотке

Болезни и стресс

Первым делом стоит исключить проблемы со здоровьем. Учёные из Хельсинкского университета отмечают, что чаще всего мимо лотка начинают ходить кошки, страдающие инфекциями мочевыводящих путей или другими недугами. Также сбой может быть вызван стрессом: переезд, ремонт, появление нового животного или даже слишком резкий запах в квартире.

Не стоит забывать и про психологический фактор. Иногда кошка связывает лоток с болью, которую испытывала во время болезни, и сознательно избегает его. Неприятие может вызвать и банальная неопрятность — если наполнитель грязный или запах слишком резкий. В списке причин — и испуг: внезапный громкий звук рядом с лотком способен закрепить у питомца стойкую неприязнь к нему.

Роль стерилизации

По наблюдениям ветеринаров, меньше всего проблем возникает с кошками, которые были стерилизованы до четырёх месяцев. Такие животные реже метят территорию и меньше подвержены "туалетным капризам".

Влияние породы

Поведение зависит и от генетики. Эксперты выяснили, что чаще всего подобные шалости замечаются у бенгальских кошек. Эти активные и независимые питомцы нередко демонстрируют упрямство в бытовых вопросах. А вот сибирские и невские маскарадные обычно более спокойны и дисциплинированы в плане туалетных привычек.

Как помочь питомцу

Чтобы искоренить проблему, важно действовать комплексно:

  • показать кошку ветеринару и исключить болезни;
  • следить за чистотой и удобством лотка, подбирать наполнитель, который нравится именно вашему питомцу;
  • обеспечить спокойную обстановку, снизить уровень стресса;
  • в случае необходимости обсудить с врачом стерилизацию.

Терпение и внимание к мелочам помогут вернуть кошку к привычному поведению и избавят хозяев от неприятных сюрпризов.

Уточнения

Кошачий лоток - лоток с помещённым в него специальным впитывающим наполнителем.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
