Кошка исчезает не просто так: о чём на самом деле говорит её желание спрятаться

Кошки умеют исчезать буквально в воздухе. Вчера мурлыкал у ног, сегодня — ни звука и ни следа. Паниковать не стоит: чаще всего питомец просто устроил себе тайм-аут в укрытии. Коты любят "прятки" и мастера находить щели, в которые человеку и взглядом не попасть. Ниже — где искать и как делать это безопасно.
Шкафы и гардеробы. Приоткрытая створка — идеальный вход. Загляните на верхние полки с одеждой и в отделения с бельём: мягкие складки отлично гасят звуки, поэтому животное можно не услышать.
Диван и кресла. Коты виртуозно исчезают в недрах мягкой мебели. Проверьте пространство под сиденьем, ниши для белья и механизмы. Если мебель раскладная, никогда не складывайте и не раскладывайте её, пока не убедитесь, что внутри никого нет.
Высокие точки. Верх шкафов, антресоли, книжные полки, холодильник. Осмотрите щели у стены: иногда кот лежит прямо на карнизе. Редкий, но реальный случай — натяжной потолок, в котором животное прогрызло отверстие и забралось внутрь.
Подоконник и "шторы-невидимки". За плотными портьерами питомец может сидеть тихо часами, наблюдая улицу. Аккуратно разведите ткань и проверьте, не свернулся ли кто-то клубком у батареи.
Стиральная машина. Барабан — тёплая уютная "пещера". Перед запуском обязательно заглядывайте внутрь и закрывайте дверцу между стирками.
Тумбочки и комоды. Ящики с бельём, отделения в прикроватных столиках, открытые системы хранения — коты обожают мягкие и пахучие вещи.
Коробки, сумки, чемоданы. Любая тара с крышкой или молнией — потенциальная нора. Проверьте пакеты после шопинга и дорожные сумки: туда часто заползают из любопытства.
Кровать и матрас. Пространство под основанием, щели между ламелями, одеяла и покрывала. Осторожно приподнимайте матрас — животное может спать прямо в складке ткани.
Кухня и техника. Пустые шкафчики, духовой шкаф (остывший!), посудомоечная машина, пространство за холодильником и плитой. Не закрывайте дверцы "на автомате", пока не убедитесь, что внутри пусто.
Балкон, лоджия, кладовая. Проверяйте стеллажи, коробки с сезонными вещами и щели у стен. Если балкон не застеклён, убедитесь, что питомец не застрял между предметами и не имеет доступа к опасным проёмам.
И главное — спокойствие и аккуратность. Последовательный осмотр, внимательное отношение к технике и несколько уютных "официальных" схронов обычно возвращают таинственного жильца на видимое место быстрее любого колокольчика.
