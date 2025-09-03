Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
4 сценария от ЦБ: какой из них станет реальностью для россиян
Загадка египетской пустыни: как Царь скорпионов получил власть от богов
Урожая не видать: растения становятся мелкими и корявыми без одной подкормки
У еды есть свой график: как настроить внутренние часы организма и получать максимум пользы
Дверца холодильника — могила для яиц: секретное место хранения, чтобы они не портились раньше
Лариса Гузеева топлес: смелый пост 66-летней актрисы взбудоражил поклонников
Перекусы перед тренировкой: они занимают всего 5 минут и так же эффективны, как и длительные занятия
Таиландский отпуск обернулся лингвистическим чудом: после травмы женщина заговорила на языке предков
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами

Безобидная привычка щенка может стоить ему жизни: что скрывается за желанием всё пробовать на вкус

2:02
Зоосфера

Щенки, как и маленькие дети, познают окружающий мир всеми доступными способами, в том числе пробуя разные предметы на вкус. Это естественный этап развития, однако со временем такая привычка может закрепиться, и собака продолжит тянуть в рот всё подряд уже во взрослом возрасте. Особенно это характерно для питомцев с повышенной любознательностью.

Щенок грызёт тапок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щенок грызёт тапок

Возможные причины

Причин у такого поведения несколько. Часто щенки начинают грызть и жевать всё подряд из-за зуда при смене зубов. У взрослых собак это может быть связано с проблемами в ротовой полости, нехваткой витаминов и минералов, а также нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. В таких случаях лучше не откладывать визит к ветеринару, чтобы исключить заболевания и скорректировать рацион.

Чем это опасно

Каждый найденный на улице предмет может таить угрозу. Животное рискует повредить зубы, проглотить острые или ядовитые куски, занести инфекцию или вызвать серьёзное расстройство кишечника. Иногда последствия требуют срочного медицинского вмешательства. Поэтому привычку подбирать всё с земли необходимо пресекать как можно раньше.

Как отучить собаку

Чтобы защитить питомца, стоит предложить ему безопасные альтернативы. Хорошо помогают специальные игрушки для жевания и активные игры, которые переключают внимание. Важно также закрепить команды-запреты, например "фу" или "нельзя". Последовательность и терпение хозяина дадут результат: собака постепенно усвоит правила.

Некоторые владельцы применяют дополнительные методы — например, звуки-раздражители. Они создают неприятный фон каждый раз, когда животное нарушает запрет, и помогают закрепить правильное поведение.

Главное — сочетать заботу, внимание и тренировку, тогда собака перестанет подбирать всё подряд и сохранит здоровье.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Садоводство, цветоводство
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Наука и техника
Марс хранит молчание: NASA обнаружило гигантские обломки в мантии
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула

Кошке два года — а по человеческим меркам уже двадцать четыре. Как правильно пересчитать возраст питомца и зачем это знать?

Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Наконечник из озера в Бурсе переписал историю: следы Посейдона оказались реальнее, чем миф
Последние материалы
Туристы проходят мимо, а здесь сохранились катакомбы, монастыри и города посреди пустыни
Пустился во все тяжкие: как Пресняков переживает развод на американском фестивале
Запреты не работают: как перестать мучить себя и справиться с тягой к сладкому
Белоснежный убийца: почему романтичные лебеди опаснее, чем кажется
Самокатчик врезался и скрылся: места, где авария превращается в юридический тупик
Филлеры перестали быть косметикой — они стали инструментом омоложения изнутри
Драгоценный скачок: серебро взмывает в цене, золото не отстаёт
Старые вещи вместо тряпки и химии: неожиданный арсенал идеальной чистоты
Забудьте про воду: один кулинарный секрет превращает простую гречку в настоящий деликатес
Конфликтующий с Мизулиной Егор Крид нашёл неожиданную поддержку в лице Ларисы Долиной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.