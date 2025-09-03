Безобидная привычка щенка может стоить ему жизни: что скрывается за желанием всё пробовать на вкус

Щенки, как и маленькие дети, познают окружающий мир всеми доступными способами, в том числе пробуя разные предметы на вкус. Это естественный этап развития, однако со временем такая привычка может закрепиться, и собака продолжит тянуть в рот всё подряд уже во взрослом возрасте. Особенно это характерно для питомцев с повышенной любознательностью.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щенок грызёт тапок

Возможные причины

Причин у такого поведения несколько. Часто щенки начинают грызть и жевать всё подряд из-за зуда при смене зубов. У взрослых собак это может быть связано с проблемами в ротовой полости, нехваткой витаминов и минералов, а также нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта. В таких случаях лучше не откладывать визит к ветеринару, чтобы исключить заболевания и скорректировать рацион.

Чем это опасно

Каждый найденный на улице предмет может таить угрозу. Животное рискует повредить зубы, проглотить острые или ядовитые куски, занести инфекцию или вызвать серьёзное расстройство кишечника. Иногда последствия требуют срочного медицинского вмешательства. Поэтому привычку подбирать всё с земли необходимо пресекать как можно раньше.

Как отучить собаку

Чтобы защитить питомца, стоит предложить ему безопасные альтернативы. Хорошо помогают специальные игрушки для жевания и активные игры, которые переключают внимание. Важно также закрепить команды-запреты, например "фу" или "нельзя". Последовательность и терпение хозяина дадут результат: собака постепенно усвоит правила.

Некоторые владельцы применяют дополнительные методы — например, звуки-раздражители. Они создают неприятный фон каждый раз, когда животное нарушает запрет, и помогают закрепить правильное поведение.

Главное — сочетать заботу, внимание и тренировку, тогда собака перестанет подбирать всё подряд и сохранит здоровье.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

