Кошка или собака? Ответ зависит не от вас, а от квадратных метров

Если квартира маленькая или владелец большую часть дня проводит на работе, не все домашние животные подходят для содержания. Ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева рассказала Pravda.Ru, каким питомцам будем комфортно жить в таких условиях.

По ее словам, маленькие декоративные собаки, такие как йоркширские терьеры, чихуахуа и той-терьеры, плохо адаптируются к длительному отсутствию хозяев.

"Эти собаки очень социальные, и продолжительное одиночество для них является стрессом", — отметила Гольнева.

Эксперт также отметила, что крупные собаки для маленьких квартир тоже не подходят.

"Им необходим простор и возможность активного передвижения. В маленьком пространстве им будет мучительно, а это может создавать сложности и для соседей", — подчеркнула Гольнева.

Кошки, напротив, хорошо подходят для небольших квартир и занятых людей.

"Большую часть дня кошки спят, а их активность приходится на утренние и вечерние часы, когда владельцы обычно дома. Такой режим делает их оптимальным вариантом для квартир небольшой площади", — добавила ветеринар.

Кроме кошек, подходящими питомцами для занятых людей могут быть морские свинки, хомячки и другие мелкие животные, а также аквариумы с рыбками.

"Они требуют минимального ухода, но при этом дарят живую атмосферу дома", — заключила специалист.