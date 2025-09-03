Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жирный кошмар на кухне: простой паровой лайфхак очистит даже застарелые загрязнения
70% спят так, но зря: эта любимая поза во сне крадёт вашу молодость
Последней каплей стал арест: почему Ефремов развёлся с женой после 23 лет брака
Инспектор останавливает без причины: закон разрешает, но есть нюанс
Полярные волки покоряют юг: стая из Приамурья отправилась к Чёрному морю
600 000 баррелей получили зелёный свет: Сирия возобновила экспорт нефти
Майорка и Ибица задыхаются — отели превращают в приюты для мигрантов: реакция жителей и властей
Стальная свадьба: вдова Юдашкина поздравила дочку с 11-летней годовщиной брака
Двухголовая жаба стала ключом к пониманию того, как люди переживали климатические катастрофы

Кошка или собака? Ответ зависит не от вас, а от квадратных метров

1:32
Зоосфера

Если квартира маленькая или владелец большую часть дня проводит на работе, не все домашние животные подходят для содержания. Ветеринарный врач сети клиник "Василек" Татьяна Гольнева рассказала Pravda.Ru, каким питомцам будем комфортно жить в таких условиях.

Кошка и собака рядом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка и собака рядом

По ее словам, маленькие декоративные собаки, такие как йоркширские терьеры, чихуахуа и той-терьеры, плохо адаптируются к длительному отсутствию хозяев.

"Эти собаки очень социальные, и продолжительное одиночество для них является стрессом", — отметила Гольнева.

Эксперт также отметила, что крупные собаки для маленьких квартир тоже не подходят.

"Им необходим простор и возможность активного передвижения. В маленьком пространстве им будет мучительно, а это может создавать сложности и для соседей", — подчеркнула Гольнева.

Кошки, напротив, хорошо подходят для небольших квартир и занятых людей.

"Большую часть дня кошки спят, а их активность приходится на утренние и вечерние часы, когда владельцы обычно дома. Такой режим делает их оптимальным вариантом для квартир небольшой площади", — добавила ветеринар.

Кроме кошек, подходящими питомцами для занятых людей могут быть морские свинки, хомячки и другие мелкие животные, а также аквариумы с рыбками.

"Они требуют минимального ухода, но при этом дарят живую атмосферу дома", — заключила специалист.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Авто
Старые, но вечные: 8 иномарок старше 25 лет, которые до сих пор ценят выше новинок
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Еда и рецепты
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Популярное
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов

Госдума готовит удар по пальмовому маслу. Что изменит привычный вкус многих продуктов?

Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Хотите понять, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Вот простая формула
Забудьте о банках из магазина: домашняя икра из кабачков вкуснее любого консервированного варианта
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Сорняк с грядки превращается в лекарство против зимней хандры
Норвегия уходит под воду: как самый глубокий тоннель в мире изменит жизни тысяч людей
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Последние материалы
Кокосовое молоко называют суперфудом, но правда о нём может сильно удивить поклонников ЗОЖ
Эти тренировки помогают сбросить сотни калорий, хотя выглядят как обычное развлечение
Гель-лак уходит в прошлое: блеск остаётся, химия исчезает
Рынок труда под влиянием нейросетей: этим профессиям грозит вымирание
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой
Энергетическая ловушка: почему поставки газа на Украину внезапно остановились
Государственная земля дешевле квартиры: как попасть на аукцион, где цены падают в разы
Дмитрий Дибров: готов пойти в новый брак, если на то будет воля Божья
Вино льётся рекой, небо в шарах: почему осень здесь самая магическая
Навигатор не подведёт: когда доверять смартфону выгоднее, чем панели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.