Полярные волки покоряют юг: стая из Приамурья отправилась к Чёрному морю

Зоосфера

С "милого севера" они отправились навстречу южному солнцу. Полярные волки покинули родные места: глаза ясные, шерсть белоснежная, хвосты уверенно вертятся — путь открыт.

Фото: flickr.com by dalliedee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ полярные волк

В аэропорту краевого центра сотрудников Россельхознадзора ждали особые гости. Перед перелётом специалисты проверили состояние хищников: осмотрели, изучили документы, убедились, что все прививки сделаны. Ветеринарный контроль подтвердил: животные здоровы, травм не имеют.

После процедуры волки сели в самолёт и улетели в Краснодарский край. Теперь их новый дом — частный зоопарк Новороссийска. Ранее же красавцы жили в Приамурском зоосаде, известном каждому дальневосточнику.

Перелёт без риска

Как сообщает transsibinfo.com для транспортировки использовали специальные контейнеры с вентиляцией. Это обеспечило безопасность зверей и сделало перелёт максимально комфортным.

Кто такие арктические волки?

Полярные волки — особый подвид обыкновенного серого. Они значительно крупнее сородичей, отличаются мощным телосложением и густым белым мехом, идеально подходящим для маскировки в снегах.

Их естественная среда — арктическая тундра и ледяные пустыни, где морозы доходят до -30 °C и ниже. Живут они стаями, в которых царит строгий порядок: доминирующая пара ведёт за собой потомство, охотится и защищает территорию.

Адаптация и выносливость

Полярные волки способны проходить огромные расстояния в поисках добычи и переживать долгую голодовку. Они экономно расходуют силы, легко передвигаются по глубокому снегу, а их острое зрение и тонкое обоняние помогают находить пищу даже в самых суровых условиях.

Уточнения

Поля́рный волк (лат. Canis lupus tundrarum) — светлоокрашенный подвид волка. Обитает на всей территории Арктики и в тундре, за исключением морского льда и больших территорий, покрытых льдом. Полярный волк обитает на обширных пространствах полярных регионов, зимой в условиях полярной ночи.

