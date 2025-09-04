Два часа на дереве: мужчина застрял, спасая кошку, и стал главным героем спасательной операции

4:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сюжет, достойный семейного кино, разыгрался в Лос-Анджелесе в конце августа. На этот раз в центре внимания оказались не только пожарные и испуганные жильцы, но и кошка по кличке Нова, которая заставила хозяина залезть на высокое дерево — и оставила его там в буквальном смысле слова.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Черно-белый кот на дереве

История получилась одновременно трогательной и поучительной: пока человек рисковал жизнью, пытаясь выручить питомицу, сама кошка спокойно дождалась удобного момента и спустилась на землю без посторонней помощи.

Как всё началось

Жители района Норт-Хиллз заметили чёрно-белую кошку, которая уже пару дней сидела на верхушке дерева. Нова жалобно мяукала, привлекая внимание прохожих, и вскоре её "концерты" стали главной темой для соседей.

Один из местных жителей признался журналистам:

"Кот плачет со вчерашнего дня", — сказал он телеканалу NBC Los Angeles.

Питомец явно не собирался спускаться сам, и тогда сосед решил проявить смелость: вооружившись только собственным энтузиазмом, он полез на дерево, чтобы снять кошку.

Неожиданная развязка

Но добрый порыв обернулся настоящей ловушкой. Мужчина поднялся достаточно высоко, чтобы приблизиться к Нове, но обратно спуститься уже не смог. В итоге на ветвях он провёл почти два часа, пока соседи вызвали спасателей.

Когда на место прибыла пожарная команда, они использовали лестницу, чтобы снять человека. К счастью, он не получил травм. Однако на спасение самой кошки пожарные идти не решились: мешали линии электропередачи, и приближаться к ним было слишком опасно.

Почему кошку оставили на дереве

В Лос-Анджелесском департаменте пожарной охраны объяснили своё решение просто: в подобных случаях на первом месте всегда стоит безопасность людей.

"Пожарная служба Лос-Анджелеса любит животных, но приоритетом остаётся общественная безопасность. Люди, пытающиеся помочь, часто подвергаются наибольшему риску получения травм", — говорится в официальном заявлении.

Пожарные подчеркнули, что по их опыту кошки редко остаются на деревьях навсегда — они обязательно спускаются сами, когда проголодаются или захотят пить.

Нова нашла выход

Так и случилось: уже на следующий день местные жители заметили, что Нова благополучно вернулась на землю. Никаких спецопераций и драматических вмешательств не понадобилось.

Ситуация завершилась вполне счастливо: человек спасён, кошка снова дома. Но урок, который вынесли и хозяева, и очевидцы, оказался важнее самого происшествия.

Что говорят специалисты

Подобные случаи происходят во всём мире, и ветеринары сходятся во мнении: кошки куда лучше приспособлены к высоте, чем мы думаем. Их острые когти и ловкость помогают им взбираться по деревьям, а вот спуск — вопрос времени и мотивации.

Нередко причиной долгого "сидения" оказывается страх или стресс, но почти всегда животные находят дорогу вниз без вмешательства. Попытки же хозяев "помочь" могут закончиться трагично.

Советы для владельцев

Не лезьте за кошкой сами: чаще всего это приводит к травмам человека, а не к спасению животного.

чаще всего это приводит к травмам человека, а не к спасению животного. Подождите: в большинстве случаев кошка спускается сама в течение 24-48 часов.

в большинстве случаев кошка спускается сама в течение 24-48 часов. Создайте стимул: поставьте миску с едой или водой у основания дерева. Иногда запах помогает питомцу преодолеть страх.

поставьте миску с едой или водой у основания дерева. Иногда запах помогает питомцу преодолеть страх. Обратитесь к профессионалам: если кошка застряла слишком высоко и не спускается несколько дней, лучше вызвать службу спасения животных.

Ирония ситуации

В социальных сетях пользователи активно обсуждали происшествие. Многие шутили, что Нова "воспитала" своего хозяина: пока он пытался сыграть героя, она просто ждала подходящего момента. Другие отмечали, что кошки всегда доказывают: они независимее, чем нам кажется.

Пожарные тоже не удержались от юмора. В официальном Instagram-аккаунте LAFD они написали:

"Кошки лазили по деревьям задолго до того, как у пожарных появились лестницы достаточной длины. Пусть кошки остаются кошками. У них девять жизней, а у вас только одна".

Кошки самостоятельны и выносливы — и, как показала Нова, чаще всего прекрасно справляются без посторонней помощи. А нам остаётся лишь наблюдать, поддерживать и заботиться о них там, где это действительно необходимо.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

