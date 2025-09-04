Два часа на дереве: мужчина застрял, спасая кошку, и стал главным героем спасательной операции

Сюжет, достойный семейного кино, разыгрался в Лос-Анджелесе в конце августа. На этот раз в центре внимания оказались не только пожарные и испуганные жильцы, но и кошка по кличке Нова, которая заставила хозяина залезть на высокое дерево — и оставила его там в буквальном смысле слова.
История получилась одновременно трогательной и поучительной: пока человек рисковал жизнью, пытаясь выручить питомицу, сама кошка спокойно дождалась удобного момента и спустилась на землю без посторонней помощи.
Жители района Норт-Хиллз заметили чёрно-белую кошку, которая уже пару дней сидела на верхушке дерева. Нова жалобно мяукала, привлекая внимание прохожих, и вскоре её "концерты" стали главной темой для соседей.
Один из местных жителей признался журналистам:
"Кот плачет со вчерашнего дня", — сказал он телеканалу NBC Los Angeles.
Питомец явно не собирался спускаться сам, и тогда сосед решил проявить смелость: вооружившись только собственным энтузиазмом, он полез на дерево, чтобы снять кошку.
Но добрый порыв обернулся настоящей ловушкой. Мужчина поднялся достаточно высоко, чтобы приблизиться к Нове, но обратно спуститься уже не смог. В итоге на ветвях он провёл почти два часа, пока соседи вызвали спасателей.
Когда на место прибыла пожарная команда, они использовали лестницу, чтобы снять человека. К счастью, он не получил травм. Однако на спасение самой кошки пожарные идти не решились: мешали линии электропередачи, и приближаться к ним было слишком опасно.
В Лос-Анджелесском департаменте пожарной охраны объяснили своё решение просто: в подобных случаях на первом месте всегда стоит безопасность людей.
"Пожарная служба Лос-Анджелеса любит животных, но приоритетом остаётся общественная безопасность. Люди, пытающиеся помочь, часто подвергаются наибольшему риску получения травм", — говорится в официальном заявлении.
Пожарные подчеркнули, что по их опыту кошки редко остаются на деревьях навсегда — они обязательно спускаются сами, когда проголодаются или захотят пить.
Так и случилось: уже на следующий день местные жители заметили, что Нова благополучно вернулась на землю. Никаких спецопераций и драматических вмешательств не понадобилось.
Ситуация завершилась вполне счастливо: человек спасён, кошка снова дома. Но урок, который вынесли и хозяева, и очевидцы, оказался важнее самого происшествия.
Подобные случаи происходят во всём мире, и ветеринары сходятся во мнении: кошки куда лучше приспособлены к высоте, чем мы думаем. Их острые когти и ловкость помогают им взбираться по деревьям, а вот спуск — вопрос времени и мотивации.
Нередко причиной долгого "сидения" оказывается страх или стресс, но почти всегда животные находят дорогу вниз без вмешательства. Попытки же хозяев "помочь" могут закончиться трагично.
В социальных сетях пользователи активно обсуждали происшествие. Многие шутили, что Нова "воспитала" своего хозяина: пока он пытался сыграть героя, она просто ждала подходящего момента. Другие отмечали, что кошки всегда доказывают: они независимее, чем нам кажется.
Пожарные тоже не удержались от юмора. В официальном Instagram-аккаунте LAFD они написали:
"Кошки лазили по деревьям задолго до того, как у пожарных появились лестницы достаточной длины. Пусть кошки остаются кошками. У них девять жизней, а у вас только одна".
Кошки самостоятельны и выносливы — и, как показала Нова, чаще всего прекрасно справляются без посторонней помощи. А нам остаётся лишь наблюдать, поддерживать и заботиться о них там, где это действительно необходимо.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
В безмолвии океана есть места, где даже современным кораблям и дайверам не под силу противостоять стихии. Узнайте о трёх самых жутких точках.