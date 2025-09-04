Два часа на дереве: мужчина застрял, спасая кошку, и стал главным героем спасательной операции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:46
Зоосфера

Сюжет, достойный семейного кино, разыгрался в Лос-Анджелесе в конце августа. На этот раз в центре внимания оказались не только пожарные и испуганные жильцы, но и кошка по кличке Нова, которая заставила хозяина залезть на высокое дерево — и оставила его там в буквальном смысле слова.

Черно-белый кот на дереве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черно-белый кот на дереве

История получилась одновременно трогательной и поучительной: пока человек рисковал жизнью, пытаясь выручить питомицу, сама кошка спокойно дождалась удобного момента и спустилась на землю без посторонней помощи.

Как всё началось

Жители района Норт-Хиллз заметили чёрно-белую кошку, которая уже пару дней сидела на верхушке дерева. Нова жалобно мяукала, привлекая внимание прохожих, и вскоре её "концерты" стали главной темой для соседей.

Один из местных жителей признался журналистам:

"Кот плачет со вчерашнего дня", — сказал он телеканалу NBC Los Angeles.

Питомец явно не собирался спускаться сам, и тогда сосед решил проявить смелость: вооружившись только собственным энтузиазмом, он полез на дерево, чтобы снять кошку.

Неожиданная развязка

Но добрый порыв обернулся настоящей ловушкой. Мужчина поднялся достаточно высоко, чтобы приблизиться к Нове, но обратно спуститься уже не смог. В итоге на ветвях он провёл почти два часа, пока соседи вызвали спасателей.

Когда на место прибыла пожарная команда, они использовали лестницу, чтобы снять человека. К счастью, он не получил травм. Однако на спасение самой кошки пожарные идти не решились: мешали линии электропередачи, и приближаться к ним было слишком опасно.

Почему кошку оставили на дереве

В Лос-Анджелесском департаменте пожарной охраны объяснили своё решение просто: в подобных случаях на первом месте всегда стоит безопасность людей.

"Пожарная служба Лос-Анджелеса любит животных, но приоритетом остаётся общественная безопасность. Люди, пытающиеся помочь, часто подвергаются наибольшему риску получения травм", — говорится в официальном заявлении.

Пожарные подчеркнули, что по их опыту кошки редко остаются на деревьях навсегда — они обязательно спускаются сами, когда проголодаются или захотят пить.

Нова нашла выход

Так и случилось: уже на следующий день местные жители заметили, что Нова благополучно вернулась на землю. Никаких спецопераций и драматических вмешательств не понадобилось.

Ситуация завершилась вполне счастливо: человек спасён, кошка снова дома. Но урок, который вынесли и хозяева, и очевидцы, оказался важнее самого происшествия.

Что говорят специалисты

Подобные случаи происходят во всём мире, и ветеринары сходятся во мнении: кошки куда лучше приспособлены к высоте, чем мы думаем. Их острые когти и ловкость помогают им взбираться по деревьям, а вот спуск — вопрос времени и мотивации.

Нередко причиной долгого "сидения" оказывается страх или стресс, но почти всегда животные находят дорогу вниз без вмешательства. Попытки же хозяев "помочь" могут закончиться трагично.

Советы для владельцев

  • Не лезьте за кошкой сами: чаще всего это приводит к травмам человека, а не к спасению животного.
  • Подождите: в большинстве случаев кошка спускается сама в течение 24-48 часов.
  • Создайте стимул: поставьте миску с едой или водой у основания дерева. Иногда запах помогает питомцу преодолеть страх.
  • Обратитесь к профессионалам: если кошка застряла слишком высоко и не спускается несколько дней, лучше вызвать службу спасения животных.

Ирония ситуации

В социальных сетях пользователи активно обсуждали происшествие. Многие шутили, что Нова "воспитала" своего хозяина: пока он пытался сыграть героя, она просто ждала подходящего момента. Другие отмечали, что кошки всегда доказывают: они независимее, чем нам кажется.

Пожарные тоже не удержались от юмора. В официальном Instagram-аккаунте LAFD они написали:

"Кошки лазили по деревьям задолго до того, как у пожарных появились лестницы достаточной длины. Пусть кошки остаются кошками. У них девять жизней, а у вас только одна".

Кошки самостоятельны и выносливы — и, как показала Нова, чаще всего прекрасно справляются без посторонней помощи. А нам остаётся лишь наблюдать, поддерживать и заботиться о них там, где это действительно необходимо.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
