Кот, который выбрал пивоварню вместо семьи: загадка побега длиной в 50 километров

2:46
Зоосфера

Истории о пропавших котах редко заканчиваются весело, но британский питомец по кличке Пинат сумел превратить своё исчезновение в настоящий курьёз. Живя в Линкольншире, он дважды оказался в Ноттингеме, в пабе Vat & Fiddle при пивоварне Castle Rock Brewery - и сделал это, преодолев более 30 миль (48,28 км.).

Кот и бокал пива на столе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот и бокал пива на столе

Первое исчезновение: из Линкольна в Ноттингем

В июле сотрудники бара обнаружили неожиданного гостя: молодого кота, который быстро завоевал симпатию посетителей. Местные пользователи соцсетей прозвали его Визг - за громкое мяуканье. Бар даже публиковал фото и посты, призывая откликнуться хозяев.

Когда Пината отвели к ветеринару, выяснилось, что у него есть микрочип. Так удалось связаться с его владельцами — Чарли Роулингсом и Сэмом Бхармой. Хозяева признавались, что уже готовились к худшему и были счастливы узнать, что кот в безопасности.

Звезда соцсетей и возвращение домой

Во время "барного отпуска" Пинат успел отметить свой первый день рождения прямо в пабе, а его фотографии разошлись по соцсетям. Castle Rock Brewery в своих соцсетях с юмором попрощалась с пушистым гостем, написав:

"Спасибо, что был частью команды — пусть даже ненадолго".

Хозяева забрали Пината домой, но вскоре выяснилось, что приключения только начались.

Второе путешествие: снова в Vat & Fiddle

Через несколько недель кот снова сбежал из дома и снова объявился в том же баре. Персонал пивоварни встретил его с радостью:

"Похоже, Пинат вернулся, чтобы обналичить свои баллы лояльности!" — пошутили в пабе.

Хозяева, узнав о повторном побеге, уже не удивились.

Загадка пути

Как Пинат смог преодолеть расстояние в 33 мили (53,11 км.) — остаётся неизвестным. Владельцы признаются: кошки часто уходят далеко от дома, но чтобы дважды вернуться в одно и то же место за десятки миль — такого они не слышали.

Генеральный менеджер бара Дэнни Сторрер подытожил ситуацию:

"Мы рады, что он рядом, и всегда ему рады, но я не уверен, что его родители в восторге от его привычки". — сказал Дэнни.

Пинат превратился в настоящую знаменитость — сначала местную, а теперь и национальную. Его история — это напоминание о том, что кошки куда менее предсказуемы, чем мы думаем. И если питомец вдруг пропадает, не исключено, что он просто решил стать завсегдатаем любимого места.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
