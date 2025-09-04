Любовь, которая убивает: шесть привычек хозяев сокращают жизнь собак быстрее болезней и старости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:46
Зоосфера

Мы хотим, чтобы наши питомцы жили долго, были активными и счастливыми. Но иногда сами — по неосторожности или излишней жалости — делаем то, что вредит их здоровью. Некоторые привычки хозяев могут существенно сократить продолжительность жизни собак.

Собака смотрит на хозяина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака смотрит на хозяина

Перекармливание и лишний вес

  • Ожирение у собак — одна из самых распространённых проблем. Лишние килограммы приводят к диабету, артриту и сердечно-сосудистым болезням. Питомец становится менее подвижным, хуже переносит нагрузки и быстрее стареет. Контроль порций и регулярные прогулки помогут сохранить его в форме.

Человеческая еда в миске

  • Соблазн угостить любимца кусочком со стола велик, но это вредная привычка. Приправы, соль, сахар и жареное — всё это разрушает здоровье собаки. Некоторые продукты и вовсе токсичны: например, лук, виноград или шоколад. Лучше придерживаться сбалансированного рациона, составленного с учётом потребностей животного.

Пропущенные визиты к ветеринару

  • Собаки часто скрывают недомогания, и внешне они могут казаться здоровыми. Только профилактические осмотры и анализы выявляют болезни на ранних стадиях. Раз в год (а в идеале — раз в полгода) питомца стоит показывать врачу. Вакцинация и стерилизация тоже входят в список обязательных мер, продлевающих жизнь животного.

Игнорирование ухода за зубами

  • По данным ветеринарных исследований, более 80% взрослых собак страдают заболеваниями дёсен. Зубной налёт приводит не только к неприятному запаху, но и к серьёзным инфекциям, способным повредить внутренние органы. Регулярная чистка зубов и специальные лакомства для гигиены полости рта — необходимая часть заботы.

Забытые обработки от паразитов

  • Блохи, клещи и глисты опасны круглый год. Они не только доставляют дискомфорт, но и переносят смертельно опасные болезни. Профилактические обработки должны быть регулярными — это одна из важнейших мер защиты здоровья.

Недостаток игр и активности

  • Собаке нужны не только короткие прогулки "по делу". Ей необходимы полноценные физические нагрузки и игры для ума. Когда питомец двигается, бегает, играет с хозяином, он сохраняет вес в норме, развивает интеллект и чувствует себя счастливым. Активность напрямую связана с долголетием.

Любовь к животному выражается не только в ласке, но и в дисциплине ухода — именно она даёт ему шанс встретить старость здоровым и энергичным.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
