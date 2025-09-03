Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гарантия без головной боли: уникальная инициатива депутатов изменит всё
Роковая тайна глубин: что скрывали США, финансируя экспедицию к Титанику
Укачивает в дороге? Срочно включите это
Шкаф на века: 7 трендов, которые сделают ваш интерьер актуальным до 2050 года
Любовь, которая убивает: шесть привычек хозяев сокращают жизнь собак быстрее болезней и старости
Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах
Участок под бассейном не безнадёжен: трава оживает быстрее, чем думаете
Обрыв ремня ГРМ: что решает судьбу мотора — лёгкий ремонт или капремонт
Французский шеф-повар раскрыл секрет хрустящей зелёной фасоли: нужен всего один трюк

От жалобного мяуканья до облысения: тайные сигналы кошки, которая не переносит одиночества

3:00
Зоосфера

Считается, что кошки более независимы, чем собаки, и прекрасно справляются в одиночестве. Однако на деле многие питомцы сильно привязываются к хозяевам и испытывают стресс, когда те уходят из дома. Такое состояние называется тревогой разлуки, и оно встречается у кошек чаще, чем принято думать.

Кошка у окна одна дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка у окна одна дома

Как распознать тревогу разлуки у кошки

Поведение животного может многое рассказать о его эмоциональном состоянии. Тревожная кошка нередко проявляет следующие признаки:

  • жалобное мяуканье, крики или навязчивые звуки;
  • отказ от еды и воды, пока хозяина нет дома;
  • справление нужды в неположенных местах, включая кровать владельца;
  • навязчивый уход за шерстью, ведущий к облысению;
  • рвота с комками шерсти или без них;
  • чрезмерная возбужденность при возвращении хозяина.

Если подобное поведение повторяется регулярно, речь идёт не о "характере", а о тревожном состоянии.

Как облегчить одиночество

Есть несколько способов помочь кошке чувствовать себя спокойнее, пока вас нет:

  • Сохраняйте нейтралитет при уходе и возвращении домой. Не стоит акцентировать внимание на прощании или встрече — так животное перестанет воспринимать это как стрессовое событие.
  • Оставляйте включённым радио или телевизор. Знакомые звуки создают ощущение присутствия хозяина.
  • Обеспечьте кошке доступ к игрушкам и окну, чтобы она могла наблюдать за улицей и не скучать.
  • Создайте "безопасное место" — уголок, где животное может спрятаться и чувствовать себя защищённым.

Ошибки, которых лучше избежать

Иногда хозяева пытаются решить проблему не теми методами. Например, вторая кошка не всегда помогает — тревожность вызвана отсутствием именно человека, а не одиночеством. Более того, новое животное может усилить стресс, отняв внимание владельца.

Также не стоит уделять кошке чрезмерное количество времени только ради компенсации: это делает её ещё более зависимой. Гораздо полезнее распределить обязанности между членами семьи, чтобы питомец привыкал получать заботу от разных людей.

Дополнительные меры

Помочь могут феромоновые спреи или диффузоры, которые создают у кошки ощущение спокойствия. В сложных случаях рекомендуется обратиться к ветеринару: специалист подберёт средства или методы, способные снизить стресс.

Главное — баланс

Когда вы дома, уделяйте кошке внимание: играйте, гладьте, разговаривайте с ней. Но при этом важно сохранять баланс — питомец должен чувствовать любовь, но не становиться чрезмерно зависимым. Постепенное привыкание к вашему отсутствию сделает разлуку менее болезненной, а возвращение домой — радостным, но спокойным событием.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Экономика и бизнес
Эпоха пальмового масла подходит к концу? Госдума готовит революцию на рынке продуктов
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
Гарантия без головной боли: уникальная инициатива депутатов изменит всё
Роковая тайна глубин: что скрывали США, финансируя экспедицию к Титанику
Укачивает в дороге? Срочно включите это
Шкаф на века: 7 трендов, которые сделают ваш интерьер актуальным до 2050 года
Любовь, которая убивает: шесть привычек хозяев сокращают жизнь собак быстрее болезней и старости
Мёд, сода, лимон: какие ингредиенты опасны для кожи в домашних рецептах
Участок под бассейном не безнадёжен: трава оживает быстрее, чем думаете
Обрыв ремня ГРМ: что решает судьбу мотора — лёгкий ремонт или капремонт
Французский шеф-повар раскрыл секрет хрустящей зелёной фасоли: нужен всего один трюк
Эротика в разгар СВО: Мизулина обрушилась на Крида — почему юрист усомнился в её правоте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.