От жалобного мяуканья до облысения: тайные сигналы кошки, которая не переносит одиночества

Считается, что кошки более независимы, чем собаки, и прекрасно справляются в одиночестве. Однако на деле многие питомцы сильно привязываются к хозяевам и испытывают стресс, когда те уходят из дома. Такое состояние называется тревогой разлуки, и оно встречается у кошек чаще, чем принято думать.
Поведение животного может многое рассказать о его эмоциональном состоянии. Тревожная кошка нередко проявляет следующие признаки:
Если подобное поведение повторяется регулярно, речь идёт не о "характере", а о тревожном состоянии.
Есть несколько способов помочь кошке чувствовать себя спокойнее, пока вас нет:
Иногда хозяева пытаются решить проблему не теми методами. Например, вторая кошка не всегда помогает — тревожность вызвана отсутствием именно человека, а не одиночеством. Более того, новое животное может усилить стресс, отняв внимание владельца.
Также не стоит уделять кошке чрезмерное количество времени только ради компенсации: это делает её ещё более зависимой. Гораздо полезнее распределить обязанности между членами семьи, чтобы питомец привыкал получать заботу от разных людей.
Помочь могут феромоновые спреи или диффузоры, которые создают у кошки ощущение спокойствия. В сложных случаях рекомендуется обратиться к ветеринару: специалист подберёт средства или методы, способные снизить стресс.
Когда вы дома, уделяйте кошке внимание: играйте, гладьте, разговаривайте с ней. Но при этом важно сохранять баланс — питомец должен чувствовать любовь, но не становиться чрезмерно зависимым. Постепенное привыкание к вашему отсутствию сделает разлуку менее болезненной, а возвращение домой — радостным, но спокойным событием.
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.