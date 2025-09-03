Преданная, как собака, и безопасная для аллергиков: эти породы кошек покоряют сердца миллионов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Аллергия не должна становиться препятствием для тех, кто мечтает о пушистом друге. Многие уверены, что в таком случае остаётся довольствоваться лишь рыбками или рептилиями, но это не так. Среди кошек есть немало пород, которые считаются гипоаллергенными. Их организм вырабатывает меньше белка Fel D1 — именно он является главным раздражителем для аллергиков.

бенгальская кошка
Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
бенгальская кошка

Какие породы подойдут аллергикам

Бенгальская кошка

Эти животные почти не линяют, а уровень аллергенного белка у них значительно ниже, чем у большинства других пород. К тому же бенгалы — активные, умные и ласковые питомцы, прекрасно ладящие с семьёй.

Сибирская кошка

На первый взгляд длинная шерсть сибиряков может насторожить, но выработка белка у них снижена. При регулярном вычёсывании (трижды в неделю) риск аллергической реакции минимален.

Девон-рекс

Эта порода известна минимальной линькой и низким содержанием Fel D1. Однако уход за ней требует регулярных купаний. Девон-рексы отлично уживаются с домочадцами, но не слишком дружелюбны к незнакомцам.

Русская голубая

Кошка с густой, плотно прилегающей шерстью красивого серо-голубого оттенка. Линька выражена слабо, а уровень аллергена низкий. Русские голубые очень преданы хозяину и тяжело переносят длительное одиночество.

Лаперм

Особенность этой породы — волнистая шерсть и редкая линька. Но уход за лапермом предполагает расчёсывание каждые два дня. При этом такие кошки тяжело переживают отсутствие владельца.

Балийская кошка

Этих питомцев ещё называют длинношерстными сиамами. У них минимальная выработка Fel D1, но уход за шерстью требует расчёсывания трижды в неделю. Балийские кошки отличаются разговорчивостью и большой тягой к общению.

Яванская кошка

У яванцев отсутствует подшёрсток, шерсть тонкая и выпадает очень мало. Они умные, игривые и ориентированные на человека, поэтому станут хорошим выбором для аллергика.

Корниш-рекс

Близкие родственники девон-рексов. Шерсть у них короткая и мягкая, линька практически отсутствует. Однако корниш-рексов важно оберегать от сквозняков и холода.

Восточная короткошерстная

Эти кошки напоминают сиамских. У них короткая, тонкая шерсть без подшёрстка. Они хорошо поддаются дрессировке и сильно привязываются к хозяину, тяжело перенося разлуку.

Сфинкс

Лысая кошка — символ гипоаллергенности. На самом деле её кожа покрыта очень тонким пушком. Сфинксы требуют особого ухода: нужно следить за температурой в доме, ведь они легко простужаются.

Даже если у вас аллергия, это не повод отказываться от мечты завести кошку. Главное — правильно подобрать породу и уделять внимание уходу, чтобы жизнь с питомцем приносила только радость.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
