Хозяева убивают кошек избытком любви: как заботливое кормление сокращает жизнь питомца

3:38
Зоосфера

Здоровый вес кошки — тема, которая волнует многих владельцев, но однозначного ответа на вопрос "сколько должен весить кот" не существует. Даже среди представителей одной породы встречаются заметные различия: одни животные выглядят миниатюрными, другие — крупнее, и оба варианта могут быть нормой. У "дворовых" котов разнообразие ещё больше: в одном помёте бывают как массивные, так и небольшие котята.

домашний кот сидит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
домашний кот сидит

Как понять, в норме ли вес питомца

Ветеринары советуют не зацикливаться на цифрах. Гораздо важнее оценивать состояние животного по внешнему виду и ощущениям при осмотре.

  1. Если вы легко прощупываете рёбра и позвоночник под слоем мышц — это показатель здоровой формы.

  2. Когда кости буквально торчат наружу, речь идёт об истощении.

  3. Если же рёбра найти не удаётся даже при нажатии — это сигнал об избыточной массе.

У кошек жир обычно откладывается на животе, образуя так называемый примордиальный мешочек. Сам по себе он не является признаком ожирения. Но важно, чтобы живот не свисал до пола и сохранял подтянутый вид.

Почему у кошек нет "нормы" веса

Каждая порода имеет свои особенности. Например, взрослый мейн-кун может весить до 10 кг и при этом оставаться в идеальной форме, тогда как для сиамской кошки даже 6 кг могут быть лишними. В беспородных животных разброс ещё шире — здесь важнее не конкретные килограммы, а общее состояние здоровья.

Кроме того, на вес влияют пол и возраст питомца. Коты обычно тяжелее кошек, а у пожилых животных мышечная масса постепенно уходит, что тоже отражается на показателях.

Опасность лишнего веса

Ожирение у кошек — не просто эстетическая проблема. Оно увеличивает риск развития диабета, заболеваний сердца, печени и суставов. Избыточный вес делает животное менее активным, снижает качество и продолжительность жизни.

Хозяину важно обращать внимание на изменения в поведении: если питомец меньше играет, быстро устаёт или тяжело дышит — это повод показать его ветеринару.

Как поддерживать здоровую форму

Правильное питание и активность — главные факторы, которые помогают кошке сохранять нормальный вес.

  • Подбирайте рацион с учётом возраста, активности и здоровья питомца.
  • Не перекармливайте — лучше давать корм небольшими порциями несколько раз в день.
  • Играйте с кошкой, стимулируйте её к движению: охота за игрушкой или лазание по когтеточке заменят тренировки.
  • Следите за весом регулярно, но не ориентируйтесь только на цифры — учитывайте общее состояние животного.

Когда нужно обращаться к ветеринару

Если кошка резко поправилась или похудела без очевидной причины, это сигнал о возможных проблемах. Ветеринар проведёт осмотр, при необходимости назначит анализы и поможет скорректировать питание.

Важно помнить: диеты для людей категорически не подходят животным. Резкое ограничение пищи может привести к тяжёлым нарушениям обмена веществ. Все изменения рациона должны проходить под контролем специалиста.

Универсальной "таблицы веса" для всех кошек не существует. Каждый питомец индивидуален, и главный ориентир для хозяина — это здоровье, активность и внешний вид животного.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
