Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний

Прогулка с собакой должна быть удовольствием, а не борьбой за каждый шаг. Но очень часто питомцы, особенно энергичные, начинают тянуть поводок, превращая обычный выход на улицу в настоящее испытание. Чтобы этого избежать, важно с первых дней выстраивать правильное поведение и быть последовательным.
Желание идти быстрее хозяина связано с природными инстинктами. У щенка или молодой собаки много энергии, которой нужно найти выход. Пес стремится исследовать мир, нюхать всё подряд и первым добираться до интересных мест. Добавьте сюда азарт, любопытство и охотничьи привычки — и получаем постоянное натяжение поводка.
Нередко хозяева сами закрепляют неправильное поведение: собака потянула, а её отпустили бежать дальше. Для животного это сигнал: "тяни — и получишь свободу". Исправить ситуацию возможно, но потребуется терпение и последовательность.
Первое правило — отказаться от рулетки. Длинный выдвижной поводок только подталкивает собаку тащить сильнее. Гораздо удобнее использовать обычный поводок длиной 2-3 метра: он дает питомцу пространство, но при этом сохраняет контроль.
Главный приём — немедленно остановиться, как только поводок натянулся. Никаких рывков или наказаний: просто прекращаете движение. Постепенно собака понимает, что натяжение не приводит к результату, а наоборот, задерживает прогулку.
Не менее важно отмечать моменты, когда поводок свободен. Даже если это случилось случайно, хвалите питомца и используйте лакомство. Так формируется ассоциация: "идти рядом — приятно, тянуть — бесполезно".
• Если собака начинает грызть поводок, не поддавайтесь раздражению. Лучше отвлеките её игрой или командой.
• Не стремитесь к быстрому результату. Обучение может занять недели, а иногда и месяцы.
• Занимайтесь в спокойных местах, где меньше отвлекающих факторов — шумных улиц, других животных и людей.
Многие владельцы хотят мгновенного результата, но дрессировка — процесс постепенный. Иногда успехи чередуются с откатами, и это нормально. Главное — сохранять спокойствие и продолжать работать по одной схеме.
Постепенно собака усвоит, что комфортная прогулка возможна только при свободном поводке. А хозяин в итоге получит то, о чем мечтает каждый владелец: спокойное, безопасное и приятное общение с питомцем во время прогулок.
