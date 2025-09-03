Искусственный интеллект заглянул в душу животных: эмоции теперь можно услышать — и это только начало

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:22
Зоосфера

С давних времён люди стремились разгадать внутренний мир животных. Понять, что чувствуют живые существа вокруг нас, значит наладить более гармоничное взаимодействие и обеспечить им лучшие условия. Сегодня в этом помогают технологии, а именно искусственный интеллект. Совсем недавно группа исследователей представила модель, способную анализировать эмоциональные оттенки в голосах семи видов копытных животных.

ИИ на ферме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
ИИ на ферме

Как работает система

В основе разработки лежит анализ ключевых характеристик звука — высоты тона, частотного диапазона и тембра. Эти параметры формируют своеобразный "эмоциональный отпечаток", который и считывает алгоритм. По сути, нейросеть обучена замечать то, что человеческому уху часто ускользает: едва уловимые различия в спектре звука.

Учёные установили, что отрицательные сигналы чаще всего имеют повышенную частоту, тогда как положительные распределяются по всему диапазону. При этом у каждого вида есть свои особенности. У свиней наиболее информативны именно высокочастотные звуки, тогда как у овец и лошадей более показательными оказываются среднечастотные сигналы. Такой подход показывает: у животных есть общие эмоциональные маркеры, но выражаются они по-разному.

Что даёт исследование фермерам

Практическая ценность открытия очевидна. Для сельского хозяйства это возможность раньше замечать тревожные сигналы. К примеру, фермеры смогут определять стресс у свиней ещё до того, как это скажется на их поведении или здоровье. Это открывает новые горизонты в сфере "умных" ферм, где технологии следят за благополучием животных не хуже опытных специалистов.

Представьте ферму, где специальные сенсоры улавливают звуки животных и в реальном времени передают данные системе. Алгоритм тут же отмечает изменения в эмоциональном фоне и отправляет уведомление. Благодаря этому фермер получает шанс вовремя вмешаться — сменить корм, проверить условия содержания или обратить внимание на возможное заболевание.

Возможности для зоопарков и заповедников

Не менее значимы такие технологии и для специалистов, работающих с дикими популяциями. Зоологи и сотрудники заповедников смогут отслеживать эмоциональное состояние животных дистанционно, без необходимости вмешиваться в их жизнь.

В зоопарках ИИ окажется незаменимым инструментом: caretakers смогут быстрее реагировать на изменения в поведении питомцев, создавая для них более комфортные условия. Это особенно актуально для редких или стрессочувствительных видов, где цена ошибки слишком высока.

Новая ступень в науке о поведении

Сам факт, что эмоции животных можно описывать объективными маркерами, меняет подход к этологии. Раньше исследователи были вынуждены полагаться в основном на визуальные наблюдения и поведенческие реакции. Теперь же появляется возможность подтверждать выводы акустическими данными.

"Негативные сигналы в основном отличаются высокой частотой, тогда как позитивные распределены по всему спектру", — отметил учёный С. Нталампираc.

Эти данные подтверждают, что у животных есть универсальные закономерности в выражении эмоций. Но важно и то, что каждый вид сохраняет свои уникальные особенности. Это открывает перед исследователями огромные перспективы в сравнительных работах.

Что дальше

На текущем этапе алгоритм протестирован на семи видах копытных, но возможности его применения шире. Следующим шагом может стать изучение хищников, приматов и птиц. Особенно интересно будет понять, насколько универсальны выявленные закономерности.

Постепенно такие технологии могут выйти за рамки лабораторий и ферм. Они найдут применение в зоозащите, экотуризме и даже при мониторинге биоразнообразия. ИИ способен стать настоящим переводчиком, который помогает людям лучше понимать язык животных, а значит, и бережнее к ним относиться.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
