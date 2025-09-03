Крошечные тли переписали законы эволюции: неожиданный эффект в водоёмах, запустивщий цепную реакцию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:13
Зоосфера

Учёные из университета Иоганна Гутенберга в Майнце провели необычный эксперимент, который заставил по-новому взглянуть на то, как устроена эволюция. Результаты показали: даже при полном отсутствии прямого контакта виды способны оказывать друг на друга влияние и меняться в ответ на косвенные экологические взаимодействия.

Тля в водоеме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тля в водоеме

Эксперимент в искусственных экосистемах

Для проверки гипотезы исследователи создали особые водоёмы — мезокосмы. В каждом из них находилась вода, растения и крошечные ракообразные — дафнии. В часть сосудов дополнительно подселили тлей, которые питались ряской, растущей на поверхности. Так появились две разные экосистемы: тли жили на плавающих растениях, а дафнии и фитопланктон обитали ниже, в толще воды.

Важно, что прямого взаимодействия между тлями и дафниями не происходило. Между ними находился своеобразный барьер в виде ряски. Однако изменения, вызванные деятельностью тлей, затронули всю систему.

Влияние одного вида на другой

Тли изменяли состав и структуру ряски, что отражалось на освещённости воды и составе водорослей. В результате фитопланктон подстраивался под новые условия, а следом менялись и дафнии, которые питались микроскопическими водорослями. Популяции этих ракообразных начали расти, но главное — у них выявились генетические изменения, помогающие лучше адаптироваться к изменённой среде.

Геномный анализ показал значительную разницу между дафниями из водоёмов с тлями и теми, что развивались в контрольных условиях. Учёные нашли множество вариантов генов, связанных с приспособлением именно к новой обстановке.

Цена эволюции

Чтобы проверить, насколько устойчивы такие изменения, специалисты провели пересадочные тесты. Оказалось, что часть новых генетических признаков действительно помогала выживанию дафний в условиях, где присутствовали тли. Но вместе с тем эти же признаки ухудшали их приспособленность в обычных, «чистых» водоёмах. Это наглядный пример того, что в природе любое эволюционное преимущество имеет и обратную сторону.

Широкие последствия для науки

Результаты работы показывают, что эволюционные процессы часто происходят гораздо сложнее, чем предполагалось. Изменения в одном звене экосистемы способны косвенно запускать цепочку адаптаций в другом. Речь идёт о так называемых косвенных экологических взаимодействиях, когда один вид воздействует на другой не напрямую, а через изменение среды или через посредничество третьих организмов.

Исследование, проведённое в Майнце, помогает глубже понять, как формируются взаимосвязи в природе. Такие опыты наглядно демонстрируют, что экосистемы — это не просто набор изолированных элементов, а динамичная сеть, где каждое звено может оказывать неожиданный эффект на другое.

Уточнения

Тли — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
