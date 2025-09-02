Миф, в который верили поколениями: как миска молока калечит вашего питомца

Молочные продукты для кошек уже много лет остаются предметом споров между владельцами. Одни убеждены, что молоко, сливки или творог — это естественная и полезная еда для пушистого друга. Другие же относятся к таким угощениям настороженно и уверены: лучше придерживаться специализированных кормов, разработанных с учётом потребностей животных.
Картинка котёнка с миской молока прочно укоренилась в массовом сознании. Её можно увидеть в книгах, мультфильмах, на открытках. Именно поэтому многие уверены: молоко и кошки — неразлучная пара. Но реальность куда сложнее.
Научные наблюдения показали: у подавляющего большинства взрослых кошек развивается непереносимость лактозы. Организм перестаёт вырабатывать фермент лактазу, необходимый для расщепления молочного сахара. В результате даже небольшая порция молока или кефира может вызвать:
• расстройство пищеварения;
• диарею;
• боли и вздутие живота;
• обезвоживание при регулярном употреблении.
Поэтому мнение экспертов однозначно: предлагать взрослым кошкам молочные продукты небезопасно.
Другая ситуация наблюдается у малышей. Котята действительно питаются молоком, но только материнским. В нём идеально сбалансированы питательные вещества, подходящие именно для их организма. Иногда ветеринары рекомендуют специальные заменители кошачьего молока — они продаются в зоомагазинах и помогают выкормить осиротевших котят. Но коровье или козье молоко в таких случаях категорически не подходит: оно имеет другой состав и может нанести вред.
Если хочется побаловать питомца чем-то необычным, лучше выбрать:
• специальные лакомства для кошек, выпускаемые в виде паштетов или соусов;
• безлактозные молочные продукты для животных (они тоже есть в продаже);
• натуральные мясные угощения без соли и приправ.
Такие продукты будут безопасны и вкусны для питомца, не вызывая проблем с желудком.
Несмотря на популярные стереотипы, молоко не является подходящей пищей для кошек. Более того, оно может навредить здоровью животного. Поэтому правильнее не поддаваться на мольбы пушистого любимца и подбирать для него безопасные угощения.
Уточнения
Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
