Миф, в который верили поколениями: как миска молока калечит вашего питомца

Зоосфера

Молочные продукты для кошек уже много лет остаются предметом споров между владельцами. Одни убеждены, что молоко, сливки или творог — это естественная и полезная еда для пушистого друга. Другие же относятся к таким угощениям настороженно и уверены: лучше придерживаться специализированных кормов, разработанных с учётом потребностей животных.

Кошка перед миской с молоком

Откуда появился миф о пользе молока

Картинка котёнка с миской молока прочно укоренилась в массовом сознании. Её можно увидеть в книгах, мультфильмах, на открытках. Именно поэтому многие уверены: молоко и кошки — неразлучная пара. Но реальность куда сложнее.

Почему молоко вредно взрослым кошкам

Научные наблюдения показали: у подавляющего большинства взрослых кошек развивается непереносимость лактозы. Организм перестаёт вырабатывать фермент лактазу, необходимый для расщепления молочного сахара. В результате даже небольшая порция молока или кефира может вызвать:

• расстройство пищеварения;

• диарею;

• боли и вздутие живота;

• обезвоживание при регулярном употреблении.

Поэтому мнение экспертов однозначно: предлагать взрослым кошкам молочные продукты небезопасно.

Исключение для котят

Другая ситуация наблюдается у малышей. Котята действительно питаются молоком, но только материнским. В нём идеально сбалансированы питательные вещества, подходящие именно для их организма. Иногда ветеринары рекомендуют специальные заменители кошачьего молока — они продаются в зоомагазинах и помогают выкормить осиротевших котят. Но коровье или козье молоко в таких случаях категорически не подходит: оно имеет другой состав и может нанести вред.

Чем заменить молочные продукты

Если хочется побаловать питомца чем-то необычным, лучше выбрать:

• специальные лакомства для кошек, выпускаемые в виде паштетов или соусов;

• безлактозные молочные продукты для животных (они тоже есть в продаже);

• натуральные мясные угощения без соли и приправ.

Такие продукты будут безопасны и вкусны для питомца, не вызывая проблем с желудком.

Несмотря на популярные стереотипы, молоко не является подходящей пищей для кошек. Более того, оно может навредить здоровью животного. Поэтому правильнее не поддаваться на мольбы пушистого любимца и подбирать для него безопасные угощения.

Уточнения

Молоко́ - питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

