Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздник живота: где искать самую дешёвую лососевую икру
Красиво, но жить невозможно: стильные дизайнерские решения, которые добавляют проблем каждый день
Почему после 40 лет банан из друга превращается во врага: скрытая опасность в привычном фрукте
Разгадка тайны жизни: учёные нашли математический ключ, который открывает новые загадки
Пропустите этот шаг — и вместо сочных котлет получите сухие и безвкусные
Эта 12-минутная утренняя тренировка после 40 лет разовьёт больше силы, чем 45 минут в спортзале
BMW готовит революцию: водородные двигатели нового поколения выйдут в серию
6 тысяч за два дня: организаторы Интервидения ответили на слухи о найме массовки
Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз

Лакомство с вашего стола — медленный яд для кошки: роковая ошибка всех хозяев

4:28
Зоосфера

Каждый хозяин кошки хотя бы раз задумывался о том, чем порадовать своего пушистого друга. Конечно, привычный сухой корм и консервы из зоомагазина остаются основой рациона большинства питомцев, однако иногда хочется приготовить что-то своими руками. Главное — не перепутать угощение для любимца с блюдами с хозяйского стола. То, что вкусно и полезно человеку, может быть совершенно неподходящим для кошки. Но если приготовить отдельное блюдо, учитывая особенности организма животного, оно принесёт только пользу и подарит радость вашему питомцу.

Котенок
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок

Почему не стоит давать кошкам еду со стола

Кошки — облигатные хищники, их пищеварительная система устроена иначе, чем у людей. Многие продукты из нашего меню им категорически противопоказаны. Так, жирное мясо, копчёности, острые специи или сладости могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем — от расстройства желудка до заболеваний печени и поджелудочной железы. Поэтому любые "кусочки со стола" лучше исключить сразу. Даже если питомец проявляет повышенный интерес к вашему ужину, угощать его такой пищей не стоит.

Домашний завтрак для кошки

Совсем другое дело — специально приготовленное угощение, в состав которого входят безопасные для животного продукты. Такой завтрак можно смело предлагать как взрослым кошкам, так и подрастающим котятам. Он получается сытным, питательным и в то же время лёгким для усвоения.

Для приготовления понадобятся простые ингредиенты:
• обезжиренное сухое молоко — 1 столовая ложка;
• яйца — 3 штуки;
• творог — 3 столовые ложки;
• мелко натёртые овощи — 2 столовые ложки;
• немного воды для разведения молока.

Как приготовить полезный блинчик-омлет

Процесс приготовления несложный, но важно соблюдать порядок действий, чтобы блюдо получилось нежным и вкусным.

  1. Разведите сухое молоко в небольшом количестве тёплой воды.

  2. Добавьте к нему яйца и тщательно перемешайте до однородности.

  3. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Вылейте смесь и распределите её тонким слоем.

  4. Подождите, пока нижняя сторона не станет золотистой, затем аккуратно переверните блин.

  5. Когда обе стороны будут готовы, снимите блинчик и выложите его на тарелку.

  6. На половину блина положите творог и тёртые овощи, сверните пополам, остудите и нарежьте на маленькие порции.

Такой омлет лучше всего предлагать кошке в слегка тёплом виде, а остатки можно хранить в холодильнике не более суток.

Полезные свойства ингредиентов

Каждый из компонентов блюда играет свою роль.
• Яйца — источник белка, витаминов группы В и полезных жиров.
• Творог обеспечивает организм кальцием и легкоусвояемым белком.
• Небольшое количество овощей добавляет клетчатку и витамины, помогая пищеварению.
• Сухое молоко делает блюдо более нежным и питательным, но его количество должно быть минимальным, чтобы не перегрузить желудок питомца.

Важно помнить, что у некоторых кошек может быть непереносимость молочных продуктов, поэтому впервые предлагать такое угощение стоит в маленькой порции.

Советы по кормлению

Угощения, приготовленные дома, не должны полностью заменять основной рацион. Они могут стать приятным дополнением, способом разнообразить меню или отблагодарить питомца за хорошее поведение. Давать такие завтраки стоит не чаще одного-двух раз в неделю. Остальное время кошка должна получать сбалансированный корм, обеспечивающий все необходимые питательные вещества.

Также не забывайте о питьевом режиме. После белковой пищи у животного усиливается жажда, поэтому миска с чистой водой всегда должна быть доступна.

Приготовить для любимца полезное и вкусное угощение совсем несложно. Достаточно уделить немного времени, подобрать безопасные продукты и учесть особенности кошачьего организма. Такой завтрак порадует вашего пушистого друга и станет отличной альтернативой магазинным лакомствам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Авто
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель Аудио 
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Новости спорта
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
25-килограммовая такса стала заложницей любви: деменция хозяйки едва не стоила ей жизни
Последние материалы
Партия в подарок: Шаман преподнёс Мизулиной необычный сюрприз
Тайный побег из Голливуда: почему Орландо Блум резко меняет жизнь после расставания с Перри
Тотальная слежка за мигрантами: вот для чего создан сервис Амина
Зависимость от США не приговор: Индия нашла выход для фармацевтики
Осень — время решать судьбу урожая: грибки не простят бездействия
Парфюм или маска? Тайный язык запахов, который нельзя игнорировать
Девяносто процентов людей носят вирус, но только у немногих вырастают рога на коже
Город в Италии, где даже улицы выглядят как сцены из пьесы — от соборов до дворцов Скалигеров
Запах детства по-собачьи: почему щенки благоухают молоком, а взрослые — псиной
Картошка фри любит дисциплину: один неверный шаг — и хруст пропадает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.