Лакомство с вашего стола — медленный яд для кошки: роковая ошибка всех хозяев

Каждый хозяин кошки хотя бы раз задумывался о том, чем порадовать своего пушистого друга. Конечно, привычный сухой корм и консервы из зоомагазина остаются основой рациона большинства питомцев, однако иногда хочется приготовить что-то своими руками. Главное — не перепутать угощение для любимца с блюдами с хозяйского стола. То, что вкусно и полезно человеку, может быть совершенно неподходящим для кошки. Но если приготовить отдельное блюдо, учитывая особенности организма животного, оно принесёт только пользу и подарит радость вашему питомцу.

Почему не стоит давать кошкам еду со стола

Кошки — облигатные хищники, их пищеварительная система устроена иначе, чем у людей. Многие продукты из нашего меню им категорически противопоказаны. Так, жирное мясо, копчёности, острые специи или сладости могут вызвать серьёзные проблемы со здоровьем — от расстройства желудка до заболеваний печени и поджелудочной железы. Поэтому любые "кусочки со стола" лучше исключить сразу. Даже если питомец проявляет повышенный интерес к вашему ужину, угощать его такой пищей не стоит.

Домашний завтрак для кошки

Совсем другое дело — специально приготовленное угощение, в состав которого входят безопасные для животного продукты. Такой завтрак можно смело предлагать как взрослым кошкам, так и подрастающим котятам. Он получается сытным, питательным и в то же время лёгким для усвоения.

Для приготовления понадобятся простые ингредиенты:

• обезжиренное сухое молоко — 1 столовая ложка;

• яйца — 3 штуки;

• творог — 3 столовые ложки;

• мелко натёртые овощи — 2 столовые ложки;

• немного воды для разведения молока.

Как приготовить полезный блинчик-омлет

Процесс приготовления несложный, но важно соблюдать порядок действий, чтобы блюдо получилось нежным и вкусным.

Разведите сухое молоко в небольшом количестве тёплой воды. Добавьте к нему яйца и тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Вылейте смесь и распределите её тонким слоем. Подождите, пока нижняя сторона не станет золотистой, затем аккуратно переверните блин. Когда обе стороны будут готовы, снимите блинчик и выложите его на тарелку. На половину блина положите творог и тёртые овощи, сверните пополам, остудите и нарежьте на маленькие порции.

Такой омлет лучше всего предлагать кошке в слегка тёплом виде, а остатки можно хранить в холодильнике не более суток.

Полезные свойства ингредиентов

Каждый из компонентов блюда играет свою роль.

• Яйца — источник белка, витаминов группы В и полезных жиров.

• Творог обеспечивает организм кальцием и легкоусвояемым белком.

• Небольшое количество овощей добавляет клетчатку и витамины, помогая пищеварению.

• Сухое молоко делает блюдо более нежным и питательным, но его количество должно быть минимальным, чтобы не перегрузить желудок питомца.

Важно помнить, что у некоторых кошек может быть непереносимость молочных продуктов, поэтому впервые предлагать такое угощение стоит в маленькой порции.

Советы по кормлению

Угощения, приготовленные дома, не должны полностью заменять основной рацион. Они могут стать приятным дополнением, способом разнообразить меню или отблагодарить питомца за хорошее поведение. Давать такие завтраки стоит не чаще одного-двух раз в неделю. Остальное время кошка должна получать сбалансированный корм, обеспечивающий все необходимые питательные вещества.

Также не забывайте о питьевом режиме. После белковой пищи у животного усиливается жажда, поэтому миска с чистой водой всегда должна быть доступна.

Приготовить для любимца полезное и вкусное угощение совсем несложно. Достаточно уделить немного времени, подобрать безопасные продукты и учесть особенности кошачьего организма. Такой завтрак порадует вашего пушистого друга и станет отличной альтернативой магазинным лакомствам.

